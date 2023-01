Duurzaam aan de slag met je kerstboom: zo herplant je die in je tuin

vtwonenAls je een kerstboom met kluit of in een pot hebt gekocht, kan je die een tweede leven geven door hem te herplanten in de tuin. Zo kan je er volgend jaar opnieuw van genieten. En doorheen het jaar natuurlijk ook. Je bespaart er bovendien flink wat euro’s mee én het is goed voor het milieu. Met de hulp van vtwonen.be weet je waarop je moet letten in 4 handige stappen.

Allereerst dit: je kan je kerstboom alleen herplanten als die op kluit of in een pot is gekweekt. Hoe groter de kluit, hoe groter de overlevingskans. Ook hebben kleine exemplaren meer kans dan grote om het herplantingsproces te overleven.

Stap 1: acclimatiseren

Als de boom genoeg vreugde heeft gebracht tijdens de feestdagen, wordt het tijd om die te herplanten in de tuin. Voordat je dat doet, is het verstandig om de kerstboom te laten acclimatiseren in de schuur, garage of onder een overkapping. Zo kan de boom langzaam wennen aan de temperatuurovergang. Zet de kerstboom zeker twee dagen buiten voordat je hem herplant. Wanneer het vriest, kan je beter nog even langer wachten.



Stap 2: met pot of zonder pot

Maak een kuil die net zo diep en breed is als de kluit. Zo hebben de wortels voldoende ruimte om zich te ontwikkelen. Zit de kerstboom in een pot? Verwijder deze dan alleen als je de boom permanent in de tuin wilt laten staan. Wil je hem volgend jaar hergebruiken? Dan kun je de pot eromheen laten zitten. Kerstbomen met pot zijn namelijk makkelijker uit te graven.



Stap 3: water, de rest komt later

Zet de boom in de kuil en stamp de aarde stevig aan, zodat de boom mooi blijft staan. Zorg direct voor voldoende water als de kerstboom eenmaal staat. En vergeet ook na het planten de boom niet van water te voorzien. Zeker in het voorjaar en in de zomer, anders legt de boom nog het loodje voor de volgende kerst. Als de boom nieuwe scheuten ontwikkelt, kan hij nog wat extra water verdragen.

Stap 4: extra voeding

In het voorjaar kun je de kerstboom voorzien van wat meststof. Koemestkorrels volstaan prima om hem extra voeding te geven. Twee à drie keer bijmesten volstaat om de boom in goede conditie te houden.

Als je de kerstboom op deze manier verzorgt, zal die doorgroeien in de tuin. De beste overlevingskans geef je de boom door ‘m zeker twee jaar in de tuin te laten staan voordat je hem weer naar binnen haalt.

