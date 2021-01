Duurste villa van Spanje heeft zwembad dat lijkt op aquarium en vele andere blikvangers

Livios Tijd voor een nieuwe vloer? Laminaat leg je makkelijk zelf

2 januari Laminaatvloeren zijn milieuvriendelijk en makkelijk in onderhoud. Je kan ze vandaag amper onderscheiden van een echte plankenvloer. Dankzij technologische vooruitgang is deze vloer ook bruikbaar in natte ruimtes, zoals de badkamer. Een andere troef is dat je laminaat zelf kan plaatsen. Bouwsite Livios legt uit hoe je dat best aanpakt.