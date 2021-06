Durven doen: traditioneel dorpshuis krijgt moderne make-over met diepdonker interieur

Woon.We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een traditioneel huis dat in een van de mooiste dorpjes van Spanje op een moderne manier gerenoveerd werd.

De statige woning vertegenwoordigde alles waar de traditionele architectuur in Rubielos de Mora, een van de mooiste dorpjes in Aragon en bij uitbreiding van heel Spanje, voor stond. Vooral door de combinatie van hout- en metselwerk met ijzeren beslag. Het was voor architect Ramon Esteve een uitdaging om binnen dat kader een totaalrenovatie uit te voeren. Maar hij slaagde er wonderwel in door de historische elementen nog extra te accentueren, maar dan met een moderne twist. De smeedijzeren balustrades aan de gevel, de strakke trap, de stalen bekleding van de haard en de stenen waskuip in de badkamer zijn daar voorbeelden van.

Volledig scherm . © Ramon Esteve

Ook de keuken past in dat rijtje. Hij is volledig met de hand gemaakt door La Cornue en gebaseerd op de oude keukens waar nog op een houtvuur werd gekookt. Het koper is een knipoog naar het recentere verleden en gaat goed samen met de zwarte kasten.

Volledig scherm . © Ramon Esteve

Esteve koos met een heel donker interieur ook voor een erg typisch Spaans gegeven, al is dat hier geen gevolg van het beperkte aantal kleine ramen, maar wel van het vele antraciet en zwart dat hij gebruikte. Het is een gewaagde, maar best geslaagde keuze die zorgt voor een intieme sfeer die doet denken aan de inrichting van boetiekhotels. Daarbij mochten designmeubels niet ontbreken: een hoekbank van Living Divani, fauteuils van Eames, stoelen en een salontafel door Brabbu voor Boca do Lobo, een vloerlamp van Delightful, …

Volledig scherm . © Ramon Esteve

