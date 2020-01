Durven doen: moderne nieuwbouw met een klassiek interieur Bjorn Cocquyt

08 januari 2020

17u41 1 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf in te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een moderne villa met een klassiek interieur in het Mexicaanse Merida.

Smaken veranderen en dat is op interieurvlak niet anders. Alleen kun je maar moeilijk een compleet nieuwe inboedel kopen van zodra jouw smaak meer bij een andere stijl aanleunt. Dat is ook helemaal niet nodig, want in tegenstelling tot wat veel mensen denken, is het perfect mogelijk om verschillende stijlen met elkaar te combineren. Dat bewijzen de bewoners van dit huis.

(lees verder onder de foto’s)

Ze bouwden een moderne nieuwbouw en die richtten ze grotendeels in met een klassiek interieur. De strakke lijnen van de architectuur matchen verbazend goed met de sierlijke vormen en tekeningen van het meubilair. Dat geldt evenzeer voor het koele van de betonnen wanden en vloeren en het warme van het hout dat her en der gebruikt is bij de afwerking.

Al even contrasterend is het spel tussen open en gesloten ruimtes. Enerzijds zorgen ramen en openingen in de buitenmuren voor een connectie met de tuin en het zwembad en anderzijds zijn er op verschillende plaatsen terrassen die helemaal aan het zicht onttrokken zijn door hoge wanden rondom het huis.