Durf jij het aan om in deze villa een glaasje op het terras te drinken?

01 juli 2020

11u56 2 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een villa in Mexico.



Casa La Roca in Morelia heeft zijn naam niet gestolen, want de villa is gebouwd bovenop een rots. Twee van de drie verdiepingen zijn rechtstreeks op de rotsige ondergrond gebouwd en de derde steunt op klassieke fundamenten.

Overal hellen de muren en vloeren een klein beetje over, zodat het lijkt alsof het huis zweeft. Alleen nog maar naar de foto’s kijken, is voor mensen met hoogtevrees al voldoende om het benauwd te krijgen. Mocht je hen de miljoenen geven die het huis heeft gekost, dan nog zouden ze passen om een glaasje te drinken op het terras, een duik te nemen in het zwembad of een boek te lezen in de ontspanningsruimte.

Niet alleen de architectuur van Rrz Arquitectos spreekt tot de verbeelding, ook de aankleding van het terras en het interieur doet dat met, vaak gewaagde, meubels met een opmerkelijke vorm. Het gaat om verschillende collecties van Vondom, ontworpen door topdesigners zoals Karim Rashid.