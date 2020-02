Duits vastgoed in trek bij investeerders (maar niet zonder risico’s) Bjorn Cocquyt

24 februari 2020

15u03 0 Woon. Investeren in Duits vastgoed is in trek als een van de alternatieven voor het spaarboekje. Met de toenemende populariteit neemt ook het aantal aanbieders toe en die blijken het niet altijd even nauw te nemen met de regels. Op je hoede zijn, is dus de boodschap.

Bij Rendimmo verkochten ze vorig jaar voor bijna 11 miljoen euro huizen en appartementen aan landgenoten, meer dan een verdubbeling in vergelijking met 2018. De specialist in Duits investeringsvastgoed realiseert gemiddeld elke drie dagen een verkoop. “We zijn niet de enige speler met goede cijfers, maar een duidelijk overzicht is er niet, omdat de Duitse autoriteiten geen gegevens bijhouden over de nationaliteit van de kopers”, vertelt zaakvoerder Luc Dewulf.

De reden voor het succes is volgens hem simpel. “Duitsland is een echte verhuurmarkt. In de regio’s net over de grens, zoals Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts, huurt meer dan 60 % van de inwoners. Dat hoge huurderspercentage valt samen met een te traag groeiend aanbod aan huizen en appartementen. De bouwactiviteiten worden getemperd door een politiek die weinig fiscale stimuli voorziet, steeds hoger oplopende bouwkosten, een tekort aan personeel in de bouwsector en een gebrek aan ruimte - vooral in de steden. Renovaties krijgen wél ondersteuning van de politiek, want het is wettelijk toegelaten om de huurprijzen na een renovatie met 15 à 20 % te doen stijgen.”, aldus Dewulf.

Geen wonder dat steeds meer investeerders het Duitse ‘betongoud’ opmerken. Als eigenaar kan je relatief hoge prijzen vragen en het aantal gegadigden om te huren is groot. “Maar spijtig genoeg komen ook spelers met minder goede bedoelingen erop af. Zo was er onlangs nog het verhaal van meer dan 100 Vlamingen die tussen de 50.000 en 100.000 euro betaalden voor een waardeloos ‘krot’, en dat via erfpachtconstructies waarbij je als koper enkel eigenaar van het pand wordt en niet van de grond. Dat is een nachtmerrie voor als je je pand ooit van de hand wilt doen.”

Bezoek ter plaatse

“Zulke horrorsituaties zijn echter gemakkelijk te vermijden: koop nooit via een erfpachtconstructie en laat een eventuele renovatie altijd contractueel vastleggen. Vraag de gedetailleerde renovatieplannen en het lastenboek op en bezoek altijd het pand in kwestie en niet alleen het modelappartement. Check daarbij de staat van het dak, de buitenmuren en de centrale verwarming, want dat zijn de structurele elementen van het gebouw die onder jouw verantwoordelijkheid als nieuwe eigenaar zullen vallen.”