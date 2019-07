Droomvilla met humor: glijbaan in de living, orka’s in de slaapkamer, ... Bjorn Cocquyt

03 juli 2019

16u59 2 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf in te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een villa in India.

Het huis bevindt zich in de bergen rond Bombay en bestaat uit drie delen met grote, opvallende daken om te weerstaan aan de moessonregens en de hevige zon. Ze geven de villa een speels karakter en die lijn is ook binnen doorgetrokken.

Overal zijn er humoristische elementen om de bewoners een zo fijn mogelijke tijd te bezorgen. Zo komen de kinderen met de glijbaan naar beneden, eet je aan een eiland in de vorm van een schip, zie je bij het ontwaken een vrolijke boodschap in het betonnen plafond en houden geschilderde orka’s je gezelschap.

In elke ruimte is er wel iets bijzonders om te ontdekken. In het geval dat je op het interieur uitgekeken raakt, is er nog altijd de verbluffende omgeving om van te genieten.