Droom je van een dressing? Zo richt je die praktisch in

08 mei 2020

11u50

Bron: Livios 0 Livios Droom je al langer van een dressing in je woning? Waarom niet! Met de modulaire systemen en inrichtingsmogelijkheden van vandaag is een dressing voor iedereen toegankelijk. Dit hoeft ook geen aparte ruimte te zijn, je kan je dressing perfect in je slaapkamer integreren als inloopkast. Droom je al langer van een dressing in je woning? Waarom niet! Met de modulaire systemen en inrichtingsmogelijkheden van vandaag is een dressing voor iedereen toegankelijk. Dit hoeft ook geen aparte ruimte te zijn, je kan je dressing perfect in je slaapkamer integreren als inloopkast. Bouwsite Livios lijst voor je op waar je best op let.

Inplannen

Denk al van bij het ontwerp van je woning na of je een dressing wil of niet. De effectieve invulling is niet van belang, maar wel dat je in die muur geen ramen plaatst. Traditioneel is de dressing een aparte ruimte in of nabij de slaap- en badkamer, maar hij komt ook voor als dressingkastwand in de nachthal. Een dressing is efficiënt qua plaatsbenutting, maar minder evident op vlak van privacy.

Afmetingen

Van wand tot wand of van vloer tot plafond? Draai-, vouw-, of schuifdeuren? Open of gesloten? Denk er op voorhand goed over na. De beschikbare oppervlakte en omvang van je garderobe bepalen de grootte van je dressing. Volgens verschillende fabrikanten heb je per koppel ongeveer zes à acht lopende meter kast nodig. Er bestaan ook modulaire systemen waarmee je zelf de ruimte kunt aanpassen. Die zijn bovendien goedkoper dan een dressing op maat. Voor moeilijk bereikbare plaatsen, zoals onder een schuin dak, vraag je best advies aan de fabrikant.

Voordelen

Met een op maat gemaakte dressing kan je de beschikbare ruimte optimaal benutten. Je brengt sowieso structuur in je garderobe: je kledij is overzichtelijk opgeborgen. Bovendien maakt een dressing niet alleen een nette en opgeruimde indruk, het is ook hygiënisch. Sta je ‘s ochtends als eerste op? Dan kan je jezelf rustig omkleden in de dressing zonder dat je je partner stoort.

Dressing = inloopkast?

Een inloopkast of walk-in dressing is een hippe variant van de dressing. Het is in wezen een open kast in een ruimte die je al dan niet kan afsluiten. Een open dressing geeft het meeste overzicht en laat je toe te shoppen in je kast, maar oogt wel slordiger dan een strakke gesloten versie.

Materialen

Hout, mdf, melamine, aluminium, glas, fineer, … Dressings zijn beschikbaar in diverse materialen. Dat geldt ook voor de legplanken en andere onderdelen. Een combinatie die je vaak ziet is hout(look) met glas. Het voordeel van glazen kastdeuren is dat je de kastwand dan ook als lichtbox kan gebruiken als er geïntegreerde verlichting is voorzien. Een dressing in één kleur oogt soms wat steriel.

Indeling

Een goede dressing is een mix van hang-, leg-, en ladecompartimenten. De verhouding hangt af van jouw wensen als gebruiker. Hang je je kleren op? Dan heb je minder last van vouwen. Legplanken zijn handig voor je truien, debardeurs, T-shirts, … Laden zijn geschikt voor ondergoed, riemen, kousen, juwelen, sjaals, … Handig om je schoenen in te steken: diepe laden onderaan de dressing.

Budget

Met de nodige fantasie en handigheid kom je met een klein budget al ver. met een stevige buis van wand tot wand en een aantal legborden kan je al een dressing vormen. Wil je de lat hoger leggen? Dan kan je voor een bescheiden budget voor semi-maatwerk kiezen. De duurste optie: het echte maatwerk met uitgelezen materialen en design van gerenommeerde merken en fabrikanten. Ontdek hier wat een dressing op maat kost.

Eindelijk werk maken van klussen die je al zo lang wou doen? In je huis of tuin? Ontdek informatie en inspiratie in het dossier #klusinuwkot van Livios.

