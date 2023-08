Droom je van een B&B in het zuiden? Deze kant-en-klare panden staan te koop vanaf 485.000 euro

WAANZINNIIGE WONING In deze Antwerpse architec­tuur­pa­rel waren beroemdhe­den als Andy Warhol, Christo en Panamaren­ko kind aan huis

We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke week een waanzinnige woning. De hele zomer lang speuren we naar pareltjes in ons eigen land. Deze keer is dat een iconische herenwoning in Antwerpen.