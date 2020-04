WOON.LIVIOS Gesponsorde inhoud Door efficiënt te verwarmen bespaar je op je verwarmingskosten Aangeboden door Informazout

09 april 2020

14u14 0 WOON. Wist je dat je verwarming een van de grootste slokoppen in huis is op vlak van energieverbruik? In een gemiddeld gezin gaat 60 à 70 procent van het totaal verbruik voor energie naar het verwarmen van de woning. Op een efficiënte en duurzame manier verwarmen is dus zeker een goed idee. Dat is niet enkel voordelig voor je portemonnee, maar ook voor het milieu. Zo win je twee keer!

MAAK JE WONING ENERGIEEFFICIËNT…

De basis om duurzaam te verwarmen is een energie-efficiënte woning. Hoe weet je of jouw woning voor verbetering vatbaar is? Als je een eigendom koopt of huurt, moet de verkoper of verhuurder een energieprestatiecertificaat voorleggen. De EPC-waarde die je hierop terugvindt, vertelt iets over de energiezuinigheid en geeft aan hoeveel energie je woning per jaar verbruikt. Sinds begin 2019 staat op het EPC-attest ook een energielabel. A+ betekent zeer energiezuinig en F wijst op veel energieverspilling.

… EN ISOLEER

Wil je jouw EPC-score of energielabel verbeteren? Dan is extra isoleren een goed begin. De meeste warmte gaat verloren via het dak. Met dakisolatie kan je de warmteverliezen in je woning al met 30 procent verminderen, met nieuwe ramen verlies je 15 procent minder warmte en door je muren na te isoleren nog eens 25 procent. Deze ingrepen helpen om je huis beter te isoleren. Zo heeft je woning minder energie nodig voor je verwarming, waardoor je niet alleen energie maar ook geld bespaart. Ook door je verwarmingsbuizen in onverwarmde ruimtes zoals je kelder of garage te isoleren, bespaar je tot 150 euro per jaar.

OPTIMALISEER JE VERWARMING…

Zodra je woning voldoende geïsoleerd is, is het tijd om je verwarmingsinstallatie onder de loep te nemen. Is je stookolieketel 15 jaar oud maar werkt hij nog altijd prima? Dan hoef je hem nog niet meteen te laten vervangen. Met enkele eenvoudige ingrepen kan je het verbruik van je installatie al optimaliseren, zodat hij zuiniger en energie-efficiënter werkt. Een oude brander verslindt energie. Door dit onderdeel te vervangen zal je stookolieketel de energie in stookolie veel efficiënter omzetten in warmte. Sla ook het verplichte jaarlijkse onderhoud van je stooktoestel niet over en laat je installatie goed afstellen door een technicus.

Tips op maat van jouw installatie: www.informazout.be/nl/optimaliseer-je-installatie

… OF INSTALLEER EEN NIEUWE CONDENSERENDE STOOKOLIEKETEL

Is je verwarmingsketel meer dan 20 jaar oud? Dan is het tijd om je ketel door een recent model te vervangen. Een oude stookolieketel van 20 jaar oud verbruikt 30 procent meer energie dan een nieuwe condensatieketel. De zuinigste hoogrendementsketel op stookolie is een condensatieketel met energielabel A. Zo’n ketel maakt gebruik van de warmte uit de rookgassen, en zet met een nuttig rendement tot 98 procent quasi alle energie uit de brandstof om in warmte. Is je woning energie-efficiënt en vervang je je oude ketel door een hoogrendementsketel op stookolie? Dan kan je tot 30 procent besparen op je energiefactuur. Die investering verdien je dus al snel terug. Bovendien vermindert je CO2-uitstoot met 30 procent.

Wil je je oude stookolieketel vervangen: www.informazout.be/nl/tools/ bespaarsimulator

Wil je nog een stapje verder gaan?

Wist je dat je je nieuwe stookolieketel kan combineren met hernieuwbare energie zoals een zonneboiler of een warmtepomp? Hierdoor bespaar je nog 10 tot 15 procent extra op je energiefactuur en je CO2-uitstoot daalt met 40 tot 50 procent. Ook nieuwe hernieuwbare brandstoffen zullen geleidelijk aan de klassieke stookolie vervangen. Binnenkort kan je je tank dus vullen met koolstofneutrale brandstoffen. Je hoeft hier niets voor te doen en je kan probleemloos je bestaande stookolie-installatie blijven gebruiken.

Wil je meer weten over energie-efficiëntie, hybride verwarmen met hernieuwbare energie of koolstofneutrale brandstoffen? Ga naar https://informazout.be/nl/faq/gidsen en vraag een van de handige gidsen aan.