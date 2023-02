“Doe je broek in de vriezer en gebruik volle melk”: zo verwijder je de meest voorkomende vlekken

“Oeps, een vlek! Het gebeurt altijd op een ongewenst moment, en iedereen heeft er wel eens mee te maken”, zegt Marja Middeldorp. Aanleiding om het met de poetsexpert over vlekken te hebben, zijn vragen van twee radeloze mensen in de populaire Facebookgroep WoonTips, waar ruim 700.000 mensen lid van zijn. De één kreeg lijmvlekken niet uit kleren, de ander had geen idee hoe die vlek van rood, gesuikerd vruchtensap uit de eikenhouten tafel zou kunnen verdwijnen.

Eerste hulp bij vlekken

Voor vlekken tovert schoonmaakgoeroe Marja haar vijfdelige ‘EHBO-vlekkendoosje’ tevoorschijn. “Volle melk, karnemelk, gewone huishoudazijn, citroen en uiteraard water. Als je die vijf dingen in huis hebt, kun je veel vlekken in ieder geval verminderen.”

Quote Gebruik nooit alleen azijn, want dat is te zuur. Meng het altijd met water. Marja Middeldorp



Te beginnen met de limonadevlek in de tafel. “Een vlek kan makkelijk in het hout dringen. Neem een schaaltje lauw water en doe er huishoudazijn in. Gebruik nooit alleen azijn, dat is te rigoureus en te zuur. Meng het dus altijd met water. Je neemt dan een watje of een schoon doekje, dat dep je in het mengsel en vervolgens dep je er de vlek op de tafel mee in. Laat het even intrekken, want het moet door het hout heen. Daarna pak je een schoon doekje, dep je dit in enkel water, en dan ga je nog even over de vlek tot die verdwijnt. Vervolgens droogdeppen en de vlek zou weg moeten zijn.” Smeer de eikenhouten tafel ten slotte dun in met wat boenwas, zodat hij weer mooi glimt.

Maar wat als de vlek dan nog niet weg is? Marja haalt haar vlekkenkit weer te voorschijn. Daar zit een citroen in. “Die snijd je doormidden en je laat een paar druppels op die vlek vallen. Dat laat je intrekken en je dept het weer met schoon water. Is je vlek dan nog altijd niet weg, dan kun je altijd naar een doe-het-zelfzaak voor duurdere producten. Maar als het goed is, volstaan deze huis-tuin-en-keukenmiddeltjes.”

Schrapen met een theelepeltje

Dan: de lijmvlek op je broek of jurk. “Lijmvlekken zijn altijd lastig. Lijm zit vaak overal, behalve waar het moet zitten. Als ik ernaar kijk, zit het al op m'n neus. Voor je gaat boenen en poetsen, kijk éérst naar het waslabel. Moet het kledingstuk door de stomerij worden proper gemaakt, doe er dan niks aan! Zij gebruiken middelen die veel beter reinigen. Laat het dus aan de stomerij over, je maakt het anders alleen maar erger.”

Kijk ook uit met kunstvezel: kledingstukken waar die stof inzit kunnen gaan lubberen als je zelf vlekken probeert weg te boenen. Met kleding van uitsluitend katoen kun je het volgende proberen. “Je kunt je broek opvouwen en een nacht in de vriezer leggen. In de meeste gevallen kun je het bevroren stuk lijm er de volgende dag met een theelepeltje af schrapen. Een alternatief is de vlek met een keukenpapiertje erop zacht warm strijken, net zoals je kaarsvetvlekken verwijdert.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm © Getty Images/iStockphoto

Voorkomen is beter dan genezen, zegt Marja. “Als je lijm gebruikt, zorg dan dat je een oude werkbroek aan hebt. Lijm je iets kleins, leg dan een oude doek op schoot. Je kunt ook proberen om met aceton de vlek weg te krijgen. Dat gebruik je om nagellak mee weg te verwijderen, en dat is eigenlijk ook een soort lijm. Test het product eerst even in een hoekje van de binnenkant van je shirt of broek, op een plek waar het niet opvalt, om te kijken wat het met die stof doet. En soms, helaas pindakaas, krijg je een lijmvlek er gewoon niet uit.”

Quote Ik maak altijd mijn bad schoon met karnemelk. Het glimt dan als een tierelier. Marja Middeldorp

Karnemelk

Zijn we er dan? Nee: er zitten nog wat onaangeroerde spullen in de Eerste Hulp Bij Vlekken-doos. Wat doen we met die karnemelk en volle melk? “Gebruik volle producten, die zijn vetter. Je kunt melk gebruiken voor allerlei soorten vlekken. Karnemelk gebruik ik voor echt vette vlekken, zoals van pindakaas of vleessaus. Ik maak bijvoorbeeld ook altijd mijn bad schoon met karnemelk. Het glimt dan als een tierelier.”

Slokje witte wijn

Stel je hebt een rode wijnvlek op je shirt. “Tip één: raak niet in paniek en ga niet rondrennen met water en doeken. Doe een beetje melk in een schaaltje en pak een schoon doekje. Dep eerst de wijnvlek droog en doe dan de melk erop. Ga gewoon door met tafelen, laat het lekker intrekken. Doe je daarna je shirt in de was, dan zal je zien dat de vlek door de melk negen van de tien keer weg is.”

Men zegt wel eens dat je vlekken van rode wijn moet bestrijden met witte wijn. Niet doen, zegt Marja. “Het doet niet wat je hoopt dat het doet en het is nog zonde ook. Je kunt beter melk gebruiken. Neem dan wel een slokje witte wijn tegen de schrik.”

Lees ook: