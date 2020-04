Gesponsorde inhoud Doe-het-zelf-zaken terug open: bereid je bezoek voor met deze tips Aangeboden door Gamma

22 april 2020

11u39 0 WOON. Wil je je huis en tuin helemaal naar je zin maken nu je veel tijd thuis doorbrengt? Goed nieuws! Sinds maandag 20 april zijn doe-het-zelf-zaken weer geopend met aangescherpte maatregelen. Gezondheid en veiligheid staan voorop tijdens jouw winkelbezoek. Met deze tips van Gamma zorg je ervoor dat alles veilig verloopt. Zo maken we klussen samen leuker en gemakkelijker voor iedereen.

1. Controleer de voorraad online

Ben je op zoek naar iets specifiek? De bevoorrading van bepaalde producten kan door de grote vraag verstoord zijn in doe-het-zelf-zaken. Controleer daarom eerst online de voorraad voordat je naar de winkel vertrekt. Zo kom je niet voor verrassingen te staan in de winkel en vermijd je een onnodige verplaatsing.

2. Kom alleen

Zijn jouw producten op voorraad? Een bezoek aan een doe-het-zelf-zaak is geen gezinsuitstap. Ga dus alleen naar de winkel om al jouw benodigdheden te kopen. Er is een gereguleerde toegang om het maximaal aantal toegelaten klanten in de winkel te respecteren. Wacht netjes je beurt af om binnen te gaan en hou tijdens het wachten voldoende afstand.

3. Neem een winkelkar

Net zoals bij een bezoek aan de supermarkt ben je ook hier verplicht om een winkelkar te nemen. Ook als je alleen een verfborstel nodig hebt. Om jouw veiligheid te garanderen, reinigen de medewerkers de winkelkarren na ieder gebruik. Probeer je bezoek in maximaal 30 minuten af te ronden.

4. Hou 1,5 meter afstand

Om je bezoek veilig te laten verlopen, houd je minimaal 1,5 meter afstand tot de medewerkers en andere bezoekers in de winkel. Zowel op het parkeerterrein en aan de ingang als in de winkel zelf. Aan de kassa’s zie je lijnen op de vloer om op 1,5 meter afstand aan te schuiven. De kassa’s zijn ook uitgerust met schermen van plexiglas voor jouw veiligheid en die van de kassamedewerkers.

5. Betaal elektronisch

Veilig en hygiënisch betalen? Vermijd cash en betaal zoveel mogelijk elektronisch. De kassamedewerkers reinigen het klavier van de betaalterminals meermaals per dag. Je kan ook contactloos betalen met je bankkaart of mobiel met je smartphone.

Klaar om te klussen?

Heb je alle benodigdheden gekocht? Dan kan je eindelijk je favoriete binnen- of buitenklussen aanpakken. Aan de slag met de verfborstel? Hier vind je vijf haalbare verfklussen voor binnen en buiten. Wil je genieten van het mooie weer en je tuin tiptop in orde maken? Dat kan met deze duurzame tips. Ook deze tien ideale thuisblijfklussen helpen je op weg.

Meer weten over de maatregelen in jouw Gamma-winkel? Ontdek er hier alles over. Heb je nog vragen? Hier vind je een antwoord op heel wat vragen in verband met het coronavirus.