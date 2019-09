Doe de test: hoe verwarm jij je huis optimaal? Aangeboden door Remeha

14u39 0 WOON. Welke methode is het meest geschikt om jouw woning te verwarmen en te voorzien van sanitair warm water? De staat van je woning is bepalend. Is je woning goed geïsoleerd? Dan is je warmtevraag beperkt en heb je een toestel met minder vermogen nodig. Ben je op zoek naar de meest geschikte verwarmingsoplossing, maar geraak je niet wijs uit het aanbod? De Warmtewijzer van Remeha helpt je bij je keuze.

1. Condensatieketel

Is je ketel vijftien jaar oud? Dan kan je hem beter vervangen, want een nieuwe condensatieketel is een pak energiezuiniger. Je geniet niet alleen van extra rendement, de ketel stoot ook minder CO2 uit. Een nieuwe gasketel is dus nog steeds een duurzame en ecologisch verantwoorde keuze.

2. Warmtepomp

Een lucht-waterwarmtepomp is ideaal voor wie bouwt. Een nieuwbouw is goed geïsoleerd en luchtdicht waardoor je warmtevraag beperkt is. Met een warmtepomp in combinatie met vloerverwarming voldoe je probleemloos aan deze vraag. Bovendien verwarm je met een hernieuwbare energiebron.

3. Hybridesysteem

Nog niet klaar om volledig over te stappen op een warmtepomp? Dan is een hybridesysteem met een gascondensatieketel en een elektrische warmtepomp iets voor jou. De ketel springt bij als je warmtepomp niet volledig kan voldoen aan je vraag naar warmte en sanitair warm water of als je op dat moment minder betaalt voor gas dan voor elektriciteit.

4. Warmtepompboiler

Is jouw elektrische boiler aan vervanging toe? Dan is een warmtepompboiler een goed alternatief. Een warmtepompboiler verbruikt veel minder energie dan een elektrische boiler. Niet alleen zal je energiefactuur dalen, je beperkt ook de CO2-uitstoot. Bovendien geniet je van een premie van 400 euro.

5. Zonneboiler

Wil je op een ecologische manier warm water produceren zonder hoge energiekosten? Dan zit je goed met een zonneboiler die de gratis energie van de zon gebruikt. De zonnecollectoren op je dak warmen het water in je zonneboiler op.

Doe de test!

