Doe aan preventie voor schimmel in huis

Advertorial van Murprotec

03 december 2019

09u00 0 WOON. Schimmel in huis is een vervelend verschijnsel dat wijst op veel meer dan alleen wat lelijke schoonheidsfoutjes in een woning. Een woning aangetast door schimmel is een woning met een vochtprobleem.

Schimmel in huis ontstaat alleen als de juiste voedingsbodem voor schimmel aanwezig is, en vocht is een belangrijke factor om deze voedingsbodem te creëren. Zwarte vlekjes op de muren zijn symptomen dat deze muren nat zijn en er zich schimmels aan het vormen zijn. De gevolgen van schimmel in huis zijn niet te onderschatten. In de eerste plaats worden de structurele elementen van het huis, zoals gevels, plafonds en kelders, aangetast. Beton en hout gaan rotten, de draagkracht van het bouwelement neemt af, en wanneer men niet ingrijpt, gaat de woning gewoon bezwijken. Een ander, onrechtstreeks gevolg van schimmel in huis zijn de gezondheidsproblemen waarmee je als bewoner te kampen krijgen.

Opgepast voor huismiddeltjes!

Schimmels en zwammen geven sporen af. Wanneer je die inademt, kan dit ernstige gevolgen hebben voor de luchtwegen. In een vergevorderd stadium treden allerlei allergieën op, die voor bejaarden en kinderen bijzonder ernstig en moeilijk te behandelen kunnen zijn.

Wanneer je schimmel in huis aantreft, is het dan ook cruciaal om meteen in actie te treden. Vraag zeker advies bij Murprotec, want een juiste behandeling om het probleem weg te werken staat of valt met een goede diagnose van de oorzaak of oorzaken. In de handel zijn allerlei ‘huismiddeltjes’ te vinden om het probleem te camoufleren, maar schimmel wegwerken met een likje verf is allesbehalve de oplossing. Je onttrekt het fenomeen alleen tijdelijk even aan het zicht. Daarna keert het gewoon terug (omdat de oorzaak nog altijd aanwezig is), en in het ergste geval heb je het probleem alleen maar erger gemaakt. Door de verflaag kan de muur immers niet meer ademen, waardoor die vanbinnen gaat wegrotten. Zo kan je na verloop van tijd met grote onkosten geconfronteerd worden, die je eigenlijk gewoon had kunnen vermijden door tijdig bij een expert aan te kloppen om het probleem vakkundig aan te pakken.

Schimmelpreventie

Vaak kan schimmel in huis dankzij goede gewoonten worden vermeden. Je woning regelmatig goed verluchten is een gouden regel om te voorkomen dat condens in huis een voedingsbodem voor schimmels wordt. De experts van Murprotec verklappen je graag alle handige kneepjes om schimmel in huis geen kans te geven. En als het probleem zich toch voordoet, hebben zij natuurlijk een passende oplossing voor je klaar.

