Dochter Bernie Ecclestone vindt na 3 jaar een koper voor ‘The Manor’: de villa met 123 (!) kamers mvdb

03 juli 2019

16u06

Bron: The Sun 0 WOON. Het is Petra, de jongste dochter van voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone, na drie jaar gelukt om haar kolossale villa met 123 (!) kamers te verkopen. Het in 1991 gebouwde ‘The Manor’ (‘Het Landhuis’) geldt als de grootste woning van Los Angeles en is zelfs groter dan Het Witte Huis.

De 30- jarige Britse verkocht de villa van liefst 5.249 vierkante meter voor 95 miljoen dollar (84,1 miljoen euro ), wat het meteen de duurste woningverkoop ooit in de brede agglomeratie van Los Angeles maakt. De verkoop is geen Amerikaans record, drie woningen in de VS veranderden voor een nog hoger bedrag van eigenaar. De koper van het optrekje in de wijk Homby Hills in het westelijke district Westwood is vooralsnog onbekend. De vraagprijs was oorspronkelijk nog hoger, schrijft The Sun. Volgens de krant moest Petra in de afgelopen drie jaar tweemaal een prijsdaling doorvoeren.

Petra kocht samen met haar toenmalige echtgenoot James Stunt het optrekje in 2011 en legde er toen 85 miljoen dollar voor neer. Twee jaar geleden , inmiddels ouders van een dochter en een jongenstweeling, gingen de twee uit elkaar .

Bouwheer van ‘The Manor’ was Aaron Spelling (1923-2006), de tv-producer die steenrijk werd met zijn succesvolle series The Love Boat, Dynasty, Beverly Hills 90210 en Charmed. De pers doopte de villa al snel ‘Candyland’, naar Aarons echtgenote Candy (73). Hun enige dochter, Beverly Hills 90210-actrice Tori Spelling, was achttien toen haar ouders naar hun nieuwbouw verhuisden.

De gigantische villa vol marmeren vloeren bestaat uit 123 kamers - wellicht een wereldwijd record als paleizen niet zijn meegerekend - waaronder (opgepast er komt een ellenlange opsomming aan) : veertien slaapkamers, 27 badkamers, een openluchtzwembad, een bioscoop, een bowlingbaan, een tennisbaan, een sauna, een solarium, een fitnesszaal, massageruimtes, een wijnkelder en een kamer ingericht als een oude kapperszaak. We gaan verder: in de tijd van Aaron Spelling werd een van de zalen gebruikt om Candy’s omvangrijke poppencollectie te stallen. Zilverwerk wordt in optimale omstandigheden bewaard: een van de kamers beschikt over een speciaal gebouwd koelsysteem. We zijn nog niet rond: een kamer deed specifiek dienst om Franse kazen en wijn te degusteren. Een kamer was ingericht om bloemen te schikken. De garage ten slotte, biedt plaats voor tientallen voertuigen.

Petra deed in de afgelopen jaren enkele verbouwingen. Een deel van de kelder is omgebouwd tot luxe-discotheek, waarschijnlijk om de geluidsoverlast tot een minimum te beperken. Ook liet ze grote aquaria plaatsen . Naar waar de mode-ontwerpster verhuist, is nog niet geweten.