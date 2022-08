Dit zijn jouw voordelen bij energiedelen. “Vanaf 2023 versoepelen de voorwaarden”

LiviosSinds 1 juli is energiedelen op het Fluvius-net mogelijk. Dat betekent dat je bijvoorbeeld je overschot aan energie van je zonnepanelen thuis kan delen met je buren, familie of vrienden. Of dat je het teveel aan energie kan inzetten om de elektriciteitsfactuur van je tweede verblijf te verlagen. Maar hoe doe je dat? En wat zijn de voordelen? Bouwsite Livios pluist het uit.

Met energiedelen krijg je een extra optie om het geproduceerde overschot van je zonnepanelen te verkopen. Eerder was er al de mogelijkheid om met een commerciële energieleverancier een teruglevercontract af te sluiten. Daarbij koopt een leverancier je stroom aan een bepaalde prijs over. Die prijs is ongeveer 19 cent per kilowattuur.

Energiedelen biedt een extra voordeel. Het laat je als deler toe om een prijs af te spreken die hoger ligt dan de prijs die je leverancier betaalt voor de injectie. De prijs die je betaalt voor de elektriciteit die je afneemt van het net bedraagt ongeveer 30 cent per kilowattuur (exclusief de nettarieven, heffingen en bijdragen). Ook personen met wie je deelt, hebben er baat bij. Zij kopen van jou stroom aan waarvan de prijs wat lager ligt dan een gangbaar tarief voor afname bij een commerciële leverancier. De afgesproken prijs tussen deler en ontvanger zal dus ergens liggen tussen de prijs van injectie en de prijs van afname. Daarnaast is ook wegschenken een mogelijkheid.

Voorwaarden

“Nadelen zijn er niet echt”, zegt Isabel Van Cutsem, perscontact van Fluvius, de Belgische netbeheerder van elektriciteit en aardgas in alle gemeenten van het Vlaams Gewest. “Er zijn wel enkele voorwaarden. Zo moeten beide partijen over een digitale meter beschikken en moeten ze via hun commerciële leverancier het zogenaamde ‘meetregime 3’ activeren.” Hoe dat gebeurt, is afhankelijk van je leverancier, maar meestal is dat nog telefonisch via de klantendienst. Met ‘meetregime 3’ kan de digitale meter kwartierwaarden uitlezen. Voor alle zekerheid doe je er goed aan bij de leverancier na te vragen of er extra kosten of andere voorwaarden van toepassing zijn. Want dat kan per leverancier verschillend zijn.

“Energiedelen is gewestelijke bevoegdheid en dus heeft elk gewest ook een eigen wetgevend kader vastgelegd”, vertelt Isabel Van Cutsem. “De geest van energiedelen is in eerste instantie om energie duurzaam en lokaal te gebruiken. Deze voorwaarden gelden vandaag: delen moet binnen het Vlaams Gewest en tussen klanten met dezelfde leverancier. Vanaf 1 januari 2023 vervalt de tweede voorwaarde en zal je ook kunnen delen tussen klanten met verschillende leveranciers.”

Eén kwartier beschikbaar

Het is wel zo dat de opgewekte energie die je zelf niet verbruikt, telkens een kwartier lang ter beschikking blijft van het adres waarmee je je energie deelt. “Je kan energie verbruiken binnen hetzelfde kwartier, bijvoorbeeld van 15 tot 15u15. Maar op 15u01 kan je geen elektriciteit gebruiken die op 14u59 gedeeld is, dat is een ander kwartier”, zegt Geert Flipts, communicatieverantwoordelijke bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

“Er wordt gewerkt met een ‘vast kwartier’ en zo zijn er vier per uur. Niet met een ‘voortschrijdend kwartier’ waar je in minuut vijf van het eerste kwartier deze energie kan delen tot en met de eerste vijf minuten van het volgende kwartier.”

Verrekeningswijze

“De verrekening gebeurt per kwartier omdat het de bedoeling is dat de mensen effectief verbruiken wanneer de energie beschikbaar is. Die beleidskeuze vormt het algemene afsprakenkader waarbinnen we werken”, legt Isabel Van Cutsem uit. “Tussen de twee partijen die energie delen verloopt alles in principe automatisch. Heb je als deler op een bepaald moment energie op overschot na je zelfverbruik, dan wordt die energie gedeeld met de persoon met wie je een afspraak maakte en in functie van zijn verbruik tijdens dat kwartier. Is er daarna nog overschot omdat de ‘ontvanger’ in datzelfde kwartier minder verbruikt dan de deler overschot had, dan kan de deler voor dat tweede overschot een terugleververgoeding krijgen als hij een teruglevercontract heeft afgesloten. De afrekening gebeurt één keer per maand. Je kan hier dus als energiedeler en ontvanger bewust samen op sturen, maar dat is zeker niet nodig. Het is eigenlijk een soort van overloopsysteem.”

Na één maand energiedelen: 59 actieve energiegemeenschappen

Op 1 augustus registreerde Fluvius sinds de invoering van energiedelen 59 actieve energiegemeenschappen: twee appartementen, 26 klanten die van persoon tot persoon energiedelen en 31 aangeslotenen die delen met een eigen tweede adres. “Algemeen merken we dat er best wat bezoeken zijn op de webpagina waar je de aanvraag kan indienen. Er is dus wel nieuwsgierigheid naar deze nieuwe mogelijkheid”, laat Isabel Van Cutsem weten. Tot nu toe leverde dat echter maar een bescheiden aantal energiegemeenschappen op.

