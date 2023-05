Dit zijn je tuinklussen in mei: “Na IJsheiligen mag je er zeker van zijn dat er geen nachtvorst meer zal optreden”

LiviosMei is dé lentemaand bij uitstek. Alles ziet er fris en groen uit en je tuin wordt gekleurd door nieuwe bloemetjes. In de moestuin groeien je groentjes stevig door en je hoeft geen schrik meer te hebben voor vorst. Dat betekent dus dat er flink wat klusjes af te checken zijn. Bouwsite Livios vroeg aan tuinexpert Bart Verelst hoe de kalender voor mei er precies uitziet.

IJsheiligen luidt het einde van de vorstperiode in

IJsheiligen is de periode tussen 11 en 15 mei. Het is weerkundig gezien een belangrijk moment. “Na IJsheiligen mag je er zeker van zijn dat er geen nachtvorst meer zal optreden”, legt Verelst uit. “Dat betekent dus dat je je niet langer zorgen hoeft te maken over vorstschade aan je planten.”

Je mag met andere woorden alle vorstbescherming weghalen. Ook bomen met gevoelige bloesems moet je niet langer tegen vriestemperaturen beschermen.



In mei staat de moestuin centraal

Eenmaal de maand mei aangebroken is, mag je er dus van uitgaan dat de bodem al aanzienlijk opgewarmd is. “Wie aardappelen of asperges geplant heeft in de moestuin, mag die nu beginnen aanaarden, in bergjes leggen”, vertelt Verelst. “Verder mag je in mei ook alles zaaien en planten. Tomaten en paprika’s bijvoorbeeld, maar ook paksoi of plantjes die snel groeien zoals sla en radijsjes.”

Onze tuinexpert deelt ook handige tips voor je moestuin. “Zorg ervoor dat je nieuwe sla- en radijsplantjes hebt klaarstaan zodra je de eerste generatie kan oogsten. Zo gebruik je de moestuin optimaal”, tipt hij. “En ik raad ook aan om tussen je tomatenplanten afrikaantjes en basilicum te planten. Zo houd je insecten weg en je moestuin ziet er meteen wat vrolijker uit.”

Bovendien is mei ook een topmaand om kruiden te beginnen oogsten. “Kruiden die je oogst aan het begin van het seizoen smaken een stuk frisser”, tipt Verelst. “Wacht daarom niet langer met het oogsten van peterselie, bieslook en zelfs kervel. Die kervel kan je gerust invriezen om er later kervelsoep van te maken.” Wordt het warm in mei? Vergeet dan niet om de serres open te zetten. Teveel warmte is nefast voor je planten.

Zorg voor kleur in je lentetuin

We kennen mei natuurlijk als de lentemaand bij uitstek. Het is dan ook de uitgelezen periode om perkgoed aan te planten. “Plant viooltjes voor extra kleur in de tuin”, vertelt de tuinexpert. “Je mag tijdens het planten ook wat mest toevoegen om het perkgoed een goede start te geven.” Wordt er droog weer voorspeld, dan kan je ook water geven. “Wees wel voorzichtig met water geven zodat je niet extra vroeg met een lege regenwaterput komt te zitten.”

Helaas groeit ook het onkruid mee. “Net als in april is het in mei erg belangrijk om alert te zijn voor onkruid”, waarschuwt Verelst. “In bloemenweides kan het moeilijk zijn om onkruid van bloemen te onderscheiden. Hoe vroeger je het onkruid wegneemt, hoe beter. Let in het bijzonder op voor melganzenvoet. Dat onkruid maakt enorme kluiten, waardoor je ook veel bloemetjes mee omhoog trekt.”



Met hagen snoeien wacht je beter nog even

Hagen snoeien in mei mag, maar je wacht er beter mee tot in juni. Zo voorkom je een tweede snoeibeurt. “In mei is het wel een goed idee om na te gaan waar er vogelnestjes in de haag zitten”, tipt Verelst. “Zo maak je ze niet kapot tijdens het snoeien in juni.”

Maai Mei Niet: het gazon laat je even met rust

Mei staat verder nog bekend als de maand waarin we ons gazon niet maaien. Het doel van Maai Mei Niet is om de biodiversiteit te stimuleren. In hoog gras met bloemetjes gedijen vlinders en bijen uitstekend en het water zal minder snel uit je bodem verdampen. “Wil je toch je gazon maaien in mei, maai het dan minder kort om droogte tegen te gaan”, zegt Verelst.

