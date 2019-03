Dit zijn de raamtrends van 2019 David Panis

07 maart 2019

08u30

Bron: Livios 0 WOON. Ramen bepalen voor een groot deel hoe je huis er aan de binnen- en buitenkant uitziet. De producent en installateur van ramen, deuren en veranda’s, om de huidige trends te bekijken. En wat blijkt, mensen willen vooral grote, strakke en zwarte ramen. Ramen bepalen voor een groot deel hoe je huis er aan de binnen- en buitenkant uitziet. De bouwsite Livios ging langs bij Oben,

1. Zwart: tijdloos en universeel

“Het is tegenwoordig al zwart wat de klok slaat”, vertelt Jurgen Oben, afgevaardigd bestuurder van Oben. “Bewoners van klassieke woningen kiezen er ook steeds meer voor, terwijl vroeger vooral grijs en beige bij dat bouwtype populair was.” En natuurlijk blijft zwart het ook goed doen bij moderne woningen. “De kleur past bij alle soorten woningen en is tijdloos. Het enige nadeel? Veel poetswerk.”

2. Grote glaspartijen

Ramen worden groter en groter. “Dat is natuurlijk heel mooi en geeft veel lichtinval. Maar als je niet graag ramen poetst, zoek je best al een ramenwasser”, lacht Oben. “Door de vraag naar grote glaspartijen plaatsen we wel steeds meer vaste ramen die je niet kan openen. Daardoor ben je niet meer beperkt, en kan je de ramen veel groter maken.”

3. Isolerend en zonwerend

“Bij nieuwbouw kiezen we sowieso voor driedubbel glas. Door de strengere energieregels is dat noodzakelijk”, verduidelijkt Jurgen Oben. Veel glas betekent veel zon, en bij grote raampartijen dus ook veel warmte. “Om oververhitting te voorkomen, wordt driedubbel glas vaak gecombineerd met een zonwerende ruit aan de buitenkant. Vroeger had die een spiegelachtig uitzicht, maar tegenwoordig zie je daar niets meer van. Hij is dus volledig transparant, maar houdt toch de hitte buiten.” Bekijk hier meer foto’s van de nieuwste trends.

4. Gedurfde combinaties

Gecombineerde raamstijlen zijn zeer populair. “Aan de voorkant van een huis kan je bijvoorbeeld kiezen voor kleine, klassieke ramen, terwijl je aan de achterkant voor grote, moderne vensters kiest.” Er wordt ook vaker met kleuren gespeeld. “Witte interieurs in combinatie met zwarte ramen geven een mooi contrast”, vindt Oben.

5. Strak, strakker, strakst

Bij moderne woningen moet alles zo strak mogelijk zijn, ook de ramen. “Daarom hebben we de scharnieren aan de buitenkant van het raambeslag al weggewerkt. Ook de raamkrukken zijn strakker en krijgen steeds dezelfde kleur als het raam, zodat ze niet opvallen.” Grote glaspanelen functioneren ook steeds vaker als muur. “Vroeger werden twee grote glasramen altijd met elkaar verbonden via een profiel. Nu kunnen we ze ook aan elkaar vastlijmen. Een profiel is dus niet meer nodig, en dat maakt het nog strakker”, besluit Jurgen Oben.

Tip: Zijn jouw ramen aan vervanging toe? Bestel hier jouw gratis verbouwmagazine ‘Ramen en deuren’ van Verstandig Bouwen met artikels en reportages op maat van jouw project.

