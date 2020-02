Dit zijn de keukentrends van 2020 Redactie

Heb jij een zwarte keuken met legplankjes of een keukenwerkblad als eyecatcher? Dan ben jij al al helemaal mee met de nieuwste keukentrends van dit jaar. Bouwsite Livios deed een rondvraag bij keukenspecialisten en verzamelde zo zes trends voor 2020. Laat je inspireren!

1. Bye wandkasten, hallo legplanken

In 2020 wordt een keuken niet meer standaard uitgerust met wandkastjes. Deze ruimen plaats voor een of meerdere legplanken. Zo creëer je meer ruimtegevoel en heb je ineens ook de perfecte plaats om leuke spulletjes uit te stallen. Wat dacht je van je mooiste servies? Of enkele kookboeken? Je keuken krijgt meteen een persoonlijk en huiselijk karakter.

2. XL-opbergruimte

Bouwen wordt duurder en de ruimtes in huis steeds kleiner. Daarom kiezen we vaak voor een leefruimte met open keuken waarin je meer ruimtegevoel hebt. In 2020 is slim omgaan met opbergruimte nog belangrijker. Ook in je keuken. Met XL-meubels gebruik je de ruimte optimaal. Denk maar aan extra lange kolomkasten tot aan je plafond, een spoelbak waarin alle belangrijkste keukenaccessoires opgeborgen zitten of compacte elektrotoestellen.

3. Werkblad als eyecatcher

Kookeilanden staan meer centraal in onze keuken en worden een echt interieurobject. De tijd van egale werkbladen lijkt voorbij. Wil je echt uitpakken met je kookeiland? Kies dan voor een geaderd of gevlamd patroon als werkblad. Hiermee maak je meteen een designstatement. Voor wie net iets meer op safe wil spelen: er bestaan ook werkbladen met een subtiel dessin. Lees meer over de soorten materialen voor je werkblad.

4. Meer coherentie met andere ruimtes in huis

Een andere trend dit jaar? Je keuken afstemmen op andere ruimtes in huis. Omdat we vaker kiezen voor open ruimtes, wordt de stijl van je keuken steeds meer doorgetrokken naar bijvoorbeeld je inkomhal, zitruimte of wasplaats. Dit kan je doen door dezelfde meubels, kleuren of materialen te gebruiken.

5. Eenzelfde materiaal

Ook in je keuken zelf wordt steeds vaker gekozen voor een bepaald materiaal als rode draad. Zo stem je je spoelbak, kraan, of werkblad op mekaar af. Denk bijvoorbeeld aan roestvrij staal. Met dit materiaal vormen je werkblad, spoelbak en kraan één perfect geheel. Alles is naadloos ingewerkt. Ook je gasbranders kan je in je werkblad laten inwerken waardoor het lijkt alsof je geen kookplaat hebt. Tussen deze soorten kookplaten kan je kiezen.

6. Zwart blijft hot

Keukens in donkere kleuren blijven nog altijd populair. Ook dit jaar blijft zwart dé trendkleur. Je ziet het overal binnensluipen. Niet alleen in je werkblad, maar ook in je kraanwerk en spoeltafel. Zwart past in ieder interieur en zorgt voor een stijlvol effect. Vind je deze kleur te koud? Combineer ze dan met hout. Lees hier waarop je moet letten bij de keuze van je spoelbak.

