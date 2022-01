Dit zijn de interieurtrends van 2022

VtwonenDe kerstboom is uit huis, het feestgedruis is achter de rug en dus is het tijd voor een frisse wind door je huis om het nieuwe jaar mee in te luiden. Ben je toe aan een nieuw interieur? Dit zijn de grootste interieurtrends van 2022 volgens vtwonen.be .

Woontrend 1: simple & slow

In 2021 werd er weer veel van ons en vooral van onze flexibiliteit verwacht. We gingen van stilstaan naar hollen en even alles uit het leven halen naar weer terug naar af. Van al die ballen in de lucht houden loopt het hoofd uiteindelijk over en daarvan zijn de interieurtrends simple & slow in 2022 een logisch gevolg. We snakken naar eenvoud, maar ook naar warmte. En welk materiaal kun je daarvoor beter gebruiken dan hout? Niet alleen voor de meubels en op de vloer, maar ook tegen de wand. Van walnoot tot grenen, alles mag en het mixen van verschillende soorten hout trouwens ook.

Wordt het toch een beetje too much of ben je bang voor het blokhuteffect? Doorbreek dit met een vloerkleed, een podium met kamerplanten of een flinke blikvanger, zoals een xl-lamp. En durfals verven een baan op de vloer die zo overloopt op de muur. Zo wordt deze woontrend voor 2022 slow en simpel, maar allesbehalve saai.

Inspiratie opdoen? Kijk binnen in het houten tiny house van Nikkie en Marc.

Woontrend 2: back to nature

De afgelopen twee jaar hebben we meer thuis gezeten dan ooit en dat maakt dat we anders zijn gaan kijken naar hoe we wonen en waar we wonen. Steeds meer mensen verlaten hun kleinere woning in de stad voor meer vierkante meters woonoppervlak en tuin. De stad wordt leger en het platteland krijgt er juist meer mensen ‘van buiten’ bij. Dit buiten wonen – of de zucht naar meer groen als je toch voor de stad hebt gekozen – maakt dat we ook in huis meer dan ooit de natuur opzoeken. In kleuren en materialen, maar ook in rust.

Linnen, natuurlijke tinten met een vleugje vergrijsd wolkenblauw zien we meer dan ooit. Maar ook het countryhouse-gevoel met rijke stoffen en gedurfde behangpatronen komt in 2022 steeds meer binnen de interieurtrends terug. De snelste vergroener in huis is natuurlijk de kamerplant. Maar in 2022 zullen we ook steeds meer grote planten en bomen terugvinden in huis.

Volledig scherm In 2022 zullen we ook steeds meer grote planten en bomen terugvinden in huis. © Bart Brussee Marlies Does

Woontrend 3: vintage en verweerd

Nobody is perfect en gelukkig hoeft jouw interieur dat ook niet te zijn. In 2022 omarmen we binnen alle interieurtrends elke buts, kras en net-niet rechte lijn. Ook verweerde materialen zoals brons en tin zijn helemaal van nu. De aders in marmer en travertin mogen gezien worden en vintage meubels zijn vaak zoveel mooier dan gelikt en gloednieuw.

Tip: Hou je van vintage maar heb je geen zin om je bankrekening te plunderen? Lees hier hoe je op de vlooienmarkt vintage spullen shopt als een pro.

Volledig scherm De lamp krijgt de spotlight en is bijna een kunstobject geworden. © Sjoerd Eickmans Kim van Rossenberg

Woontrend 4: de lamp in de spotlights

Was verlichting voorheen de sluitpost van de begroting, tegenwoordig is het bijna andersom. De lamp krijgt de spotlight en is bijna een kunstobject geworden. Bij de een uit zich dat in grote tafellampen met een voet van keramiek en een opvallende lampenkap, terwijl minimalisten kiezen voor een sobere houten ring met een verborgen lichtbron aan de wand of het plafond. Vintage-liefhebbers gaan voor een lamp met een brutale look, want ook binnen de verlichting zien we de verweerde woontrend terug.

Tip: Met lampen mag je mixen en matchen. Lees hier hoe je verschillende lampensoorten met elkaar combineert.

Lees ook

Dit artikel is u aangeboden door onze partner vtwonen.be. Vtwonen.be is een expertensite die zich focust op inspirerende wooncontent.