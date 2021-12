Dit zijn de grootste badkamertrends van 2022

vtwonenHet nieuwe jaar is in aantocht, en daarmee breekt er ook een nieuw interieurseizoen aan. Kan jouw badkamer wel een make-over gebruiken? Doe dan inspiratie op met de grootste badkamertrends van 2022, waarbij luxe, wellness en natuurlijke materialen de boventoon voeren. Vtwonen.be overloopt wat je moet weten.

Spa aan huis

Voor een relaxte dag in de spa hoef je niet meer naar een druk wellnesscentrum. Het kan tegenwoordig gewoon thuis. De badkamer in 2022 draait om rust en sereniteit. Het wordt dé centrale plek waar je je na een drukke dag kunt terugtrekken. Een eigen sauna of stoomruimte zullen we dan ook steeds vaker terugzien. Extra ontspannen tijdens het douchen? Kies dan voor een regendouche. De brede straal voelt als een zachte zomerse stortbui. Liever liggen en relaxen? Dan is een (bubbel)bad ideaal. Leg een houten plank op het bad voor extra comfort, hier zet je een kop thee, geurkaars en boekensteun of laptop met film op. Laat het zen moment maar beginnen!

Aardse kleuren

Aardetinten zoals bruin, zand, terracotta, beige en taupe zijn dé trendkleuren voor de badkamer in 2022. Deze basiskleuren zijn eenvoudig te combineren met natuurlijke materialen en geven een rustige sfeer aan de ruimte. Vul de aardetinten aan met groen. Van licht tot donker: alle tinten groen zijn goed. Laat de kleur terugkomen door planten in de badkamer te zetten of door middel van groene meubels en accessoires. Een trend die ook in ontwikkeling is, zijn witte tegels met gekleurde voegen. Dit zorgt voor een uniek en verrassend effect.

Luxe en natuurlijke materialen

De trend om natuurlijke materialen te verwerken in het interieur, laat zich ook in de badkamer opmerken. Waar het in 2021 vooral om chroom en zwarte accenten ging, draait het in nieuwe jaar om nikkel, koper, goud en grafiet. Combineer deze luxueus ogende materialen met natuursteen als marmer en cement of houtsoorten als walnoot voor een wellness badkamer met allure. Laat het hout en steen terugkomen in bijvoorbeeld de scheidingswanden of wastafel. Houd de badkamer rustig en gebruik geen felle kleuren of scherpe lijnen.

Badkamer en slaapkamer in één

Een opkomende badkamertrend is het combineren van de twee fijnste ruimtes in huis: de bad- en slaapkamer. Door de badkamer bij de slaapkamer te betrekken oogt de kamer ruimtelijker en creëer je een chic gevoel. Houd bij deze verandering rekening met het type vloer, de meubels en de scheiding tussen de twee delen. Ga voor een doorlopende (waterbestendige) vloer als je één ruimte wilt creëren, maar voor twee verschillende vloeren als je de twee ruimtes toch wilt scheiden. Een scheidingswand van (mat) glas zorgt voor een transparante en open uitstraling. Een wand van hout of steen creëert meer een tweedeling.

Modern en milieuvriendelijk

De badkamer in 2022 houdt rekening met duurzaamheid, is milieuvriendelijker én bevat meer moderne technologie. Denk aan waterbesparende douchekoppen en kranen, maar ook aan slimme gadgets zoals een smartdouche, spiegels en lampen met bewegingssensor, alsook kranen met een sensor die de watertoevoer automatisch regelt.

