Dit zijn de 4 meest gemaakte fouten bij de verzorging van kamerplanten

vtwonenMet groen in huis sla je twee vliegen in één klap. Niet alleen oogt een ruimte direct gezellig en speels, ook komen kamerplanten de lucht in huis ten goede. Maar gaan jouw planten steevast binnen de kortste keren dood? Met dit overzicht van vtwonen.be van de meest gemaakte fouten van plantverzorging is dat verleden tijd.

Te veel of te weinig water

Bij de verzorging van kamerplanten gaat het meestal mis bij het geven van water. Dat is vaak te veel of te weinig. Je kunt er over het algemeen vanuit gaan dat je planten beter minder water kunt geven, dan te veel.

Bij te veel water is er kans op wortelrot en kunnen de wortels daardoor minder water opnemen. Dat wil je natuurlijk voorkomen. Maak daarom regelmatig een rondje in huis en prik je vinger even goed in de aarde. Ook als je de kamerplanten op een vast moment water geeft. Voelt het kurkdroog? Water! Licht vochtig? Helemaal goed. Om het jezelf nog makkelijker te maken, kun je gebruik maken van waterdruppelaars of waterdispensers. Planten kunnen zelf de hoeveelheid water pakken die ze nodig hebben en jij hoeft alleen de druppelaars bij te vullen. Score!

Leestip: Wat is de juiste hoeveelheid water? Dat verschilt per plant, maar is ook afhankelijk van andere factoren. Lees hier hoeveel water je precies moet geven.

De plant staat te licht of te donker

Bij praktisch elke kamerplant die je koopt, zit een informatiekaartje. Die zitten er natuurlijk niets voor niets bij. Kijk altijd goed naar welk licht de plant nodig heeft. Heeft ie veel direct (zon)licht nodig? Dan is een plekje dichtbij het raam wenselijk. Planten die minder licht nodig hebben, kun je prima kwijt in de hoek van de kamer.

Lees ook: Zo bescherm je planten tegen de hitte van de verwarming

Volledig scherm Kijk altijd goed naar welk licht de plant nodig heeft. © Peggy Janssen - Moniek Visser

Verkeerde pot voor de kamerplant

Als je de kamerplant aanschaft, zit er vaak een standaard plastic pot omheen. Neem dit niet klakkeloos over als maat voor de pot waar de plant uiteindelijk in eindigt. De plastic potjes zijn namelijk vaak veel kleiner dan de ruimte die de plant nodig heeft om gezond te blijven én te groeien. Je zult de plant dus regelmatig moeten verpotten. Lees hier wanneer je je plant moet verpotten én hoe je te werk gaat.

Niet verpotten

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de pot voldoende groot is voor de kamerplant die je hebt. Hoe groter de pot, hoe meer ruimte de wortels hebben en hoe groter de plant zal worden. Check regelmatig de planten die je al hebt verpot en vergeet ook niet de onderkant van de pot te bekijken. Wortels kunnen namelijk door het vochtgaatje aan de onderkant verder groeien. En dan is het echt tijd om de pot te vervangen.

Lees ook

Dit artikel is u aangeboden door onze partner vtwonen.be. Vtwonen.be is een expertensite die zich focust op inspirerende wooncontent.