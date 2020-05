Dit zag je nog nooit: deze Spaanse villa heeft een zwembad dat boven het terras zweeft Bjorn Cocquyt

20 mei 2020

Deze week is dat een villa in Marbella.

Wie van plan is om een zwembad aan te leggen en op zoek is naar een origineel ontwerp haalt zeker inspiratie uit dit project van de Nederlandse architect Wiel Arets. Hij bewijst op een sublieme manier hoe goed onze noorderburen zijn in het bedwingen van water, want dit zwembad tart elke verbeelding.

Een zwevend zwembad is op zich al speciaal, maar wat het nog unieker maakt is het feit dat je het water ook vanop het terras ziet als je onder de kuip staat en zelfs vanuit de keuken als je ernaast staat. Om bestand te zijn tegen de enorme druk gebruikte Arets glas van 6 cm dik. Hoewel de constructie vrij eenvoudig oogt, had de bouw heel wat voeten in de aarde. Zo werden er twee jaar lang allerlei tests uitgevoerd.

Het glas speelt ook binnen een hoofdrol. Dankzij dakoversteken en wanden in wit beton en gordijnen hebben de Nederlandse eigenaars geen last van oververhitting of inkijk van nieuwsgierige voorbijgangers.