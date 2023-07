Dit statige huis met een gewaagd interieur verwacht je bij een celeb in Amerika, niet bij ons naast het Zoniënwoud

WAANZINNIGE WONINGWe zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning . En deze keer is dat een villa waarvan je door de stijl en het gewaagde, maar geslaagde interieur eerder zou verwachten dat ze in Amerika staat.

Wij Belgen zijn nogal braaf als het aankomt op het inrichten van huizen. We zetten resoluut in op een bleke basis en vinden een kleuraccent hier en daar al best gedurfd. Maar in heel wat landen, en al zeker buiten Europa, knallen ze maar al te graag met kleur. Ook de bewoners van dit huis hadden geen schrik om all-the-way te gaan en niet-alledaagse keuzes te maken. Door het excentrieke karakter van het interieur zou je de villa gerust kunnen toeschrijven aan een Amerikaanse celebrity en ook de architectuur van de gevel en de tuin met een paviljoentent zou je eerder in de States verwachten. Maar de woning staat wel degelijk in ons land, meer bepaald in Sint-Genesius-Rode.

Volledig scherm . © Found & Baker

Het pand werd in 1997 opgetrokken en kreeg centraal een lichtkoepel met eronder op de eerste verdieping een centrale vide. Daardoor valt het licht zelfs beneden rijkelijk binnen en dat zorgt voor een entree in stijl. Ook de huiselijkheid die gecreëerd is op een bewoonbare oppervlakte van maar liefst 540 m² maakt indruk.

Het meest in het oog springt het gewaagde, maar geslaagde interieur. Het is een belevenis om van de ene kamer in de andere te stappen, omdat de indrukken er telkens anders zijn. Dat heeft niet alleen te maken met het likje verf op de muren, maar ook met de aankleding van de ruimtes, wat met veel gevoel gebeurde. Overal zijn mooie paletten samengesteld waarbij zelfs details, zoals de kussens op de stoelen en de ruggen van de boeken in de bibliotheek, een rol spelen.

Mocht dit huis dat momenteel te koop wordt aangeboden effectief in de States staan, zou het binnen de kortste keren een nieuwe eigenaar gevonden hebben. Bij ons is het een kwestie van de persoon te vinden die er meteen verliefd op wordt. Er zijn zes slaap- en vier badkamers, een bureau onder het dak, een dubbele garage, een zwembad in de tuin die volledige privacy biedt… En het Zoniënwoud is vlakbij. Makelaar Found & Baker vermeldt geen exacte prijs, maar uit de volgorde op hun website valt af te leiden dat de die tussen de 2,4 en 2,5 miljoen euro schommelt. Klik hier voor meer info.

