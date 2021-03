Dit sprookjeshuis is gebouwd met kippengaas en cement

Mexico heeft een rijke architectuurgeschiedenis met tal van beroemde huizen in alle mogelijk stijlen. Dit Nautilus Shell House hoort zeker thuis in de categorie van meest surrealistische woningen. Architect Javier Senosiain inspireerde zich op de fossielen van een Nautilus, een inktvis met een schelp. Met ferrocement - vergelijk het met een mengeling van kippengaas en cement - boetseerde hij een constructie die alleen maar uit organische vormen bestaat.

In de badkamer gulpt het water uit een kraan die van mozaïekjes is gemaakt. In de eetkamer zit je aan een zwevende tafel. In de keuken lijkt het alsof de dampkap is bekleed met parelmoer, … ’s Avonds ziet het sprookjesachtige huis er nog feeërieker uit.