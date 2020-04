Dit jaar vakantie in eigen land? Koppel geeft goede voorbeeld in chalet in Scandinavische stijl Bjorn Cocquyt

12 april 2020

10u03 0 Woon. Door de coronacrisis zullen heel wat mensen deze zomer al dan niet verplicht kiezen voor een vakantie in eigen land of tuin. Miche en Joost zijn al langer fan van staycations en renoveerden in hun eigen gemeente een chalet in Scandinavische stijl. De Kempense natuur errond is al even knap en inspirerend.

Hoewel ze in Ravels zijn opgegroeid en er nog altijd wonen, wisten Miche en Joost niet van het bestaan van de chalet af. Tot 2017 was ze een goed bewaard geheim voor hen, maar toen ze de woning ontdekten, waren ze meteen verkocht. “We wilden een investering doen waar we zelf van konden genieten en een vakantiehuis leek ons ideaal”, vertelt Miche.

“De meeste mensen kiezen voor het zonnige zuiden, maar wij zijn niet zo’n grote reizigers. We blijven liever dichtbij, want ook in België valt er veel te ontdekken en is er heel wat natuurpracht. Zelfs onder de eigen kerktoren. Alleen heb je doorgaans niet de tijd om er daar op uit te trekken, behalve dan tijdens vakanties. Net daarom vonden we het fantastisch om een tweede verblijf te kopen in dezelfde gemeente als onze hoofdverblijfplaats.”

Het vele groen op het domein van 1,8 hectare deed hen aan Scandinavië denken, dus lang hoefden Miche en Joost niet te zoeken naar een passende interieurstijl. Ze combineerde heel wat fraais uit het hoge noorden. Deense merken spannen de kroon, met onder andere de tafel Base, stoelen Loft Chair en salontafel Airy van Muuto. Maar er staan evengoed tijdloze, Italiaanse ontwerpen, zoals de kranen van Nobili en het metalen wandrekje van Kriptonite.

“We vonden het belangrijk om voor een mooie én kwalitatieve inrichting te kiezen. Daarvoor was wat meer budget nodig, maar we zijn ervan overtuigd dat we zo op termijn meer geld besparen. Omdat ons huis ook wordt verhuurd, wordt het intensiever gebruikt. Als je dan voor goedkope spullen kiest, is er sneller iets stuk dat vervangen moet worden.”

“Ook bij de materiaalkeuze hielden we rekening met de levensduur en het onderhoud. Nu hoeven we ons om niet te veel te bekommeren en kunnen we volop genieten van de schoonheid van het domein en elkaar, want het is heerlijk om te zien hoeveel plezier onze dochtertjes hier maken. Ze trekken er constant op uit en laten zich niet tegenhouden door wat regendruppels. Alleen tegen de coronamaatregelen kunnen ze niet op. Net als iedereen kijken ze nu al erg uit naar de dag dat ze weer hun gewone gangetje kunnen gaan.”

