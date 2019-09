Dit is wellicht de fraaiste voetgangersbrug ter wereld Bjorn Cocquyt

30 september 2019

20u59

Bron: Architectura 3 Woon. In Noorwegen opende zopas een nieuwe voetgangersbrug en die is volgens ons een van de fraaiste ter wereld. The Twist is een gedraaide brug die twee delen van een beeldenpark met elkaar verbindt.

De constructie is door de architecten van BIG opgevat als een balk die in het midden 90 graden draait om een sculpturale vorm te creëren terwijl hij de rivier Randselva overspant. Ze is zo hoog dat er ook genoeg plaats is voor een expositieruimte.

(lees verder onder de foto’s)

Voor de bouw zijn brede aluminium panelen gebruikt die gerangschikt zijn als een stapel boeken in een waaiervorm. De binnenkant ziet er bijna identiek uit, waardoor het voor bezoekers lijkt alsof ze door de sluier van een oude camera lopen.