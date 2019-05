Dit is ‘s werelds eerste 3D-geprint bad Björn Cocquyt

21 mei 2019

21u56

Bron: Voorlichtingsburo Wonen 3 Woon. Primeur voor onze noorderburen: Sessilia is het allereerste bad ter wereld dat in één stuk door een 3D-printer is gemaakt. Het bestaat volledig uit herbruikbaar rubber en voelt bijzonder (zacht) aan. Wellicht in de loop van 2020 zal het bad in verschillen kleuren en uitvoeringen verkrijgbaar zijn.

Een robotarm met 3D-printkop printte het bad in 24 uur, met een snelheid van 15 cm per seconde. Sessilia telt meer dan 500 lagen en is dubbelwandig geprint voor extra isolatie, stevigheid en comfort.

(lees verder onder de foto)

Het ontwerp is geïnspireerd op de zee en ontleent haar naam aan de zeepok, een kreeftachtig diertje. De hoge rand van het bad creëert een relaxte privésfeer, die wordt versterkt door de prachtige, wisselende blauwtinten.

Het project is een initiatief van Dekker Zevenhuizen, in samenwerking met Triboo. Eerder presenteerde Dekker al waterbesparende kranen en circulaire keukenbladen.