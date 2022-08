Dit is het beste tijdstip om je planten water te geven op warme dagen

vtwonenVandaag halen we temperaturen tot 32 graden Celsius en volgende week wordt het ook broeiend warm. De planten in je tuin snakken dan naar water. Maar op welk moment van zo’n hete dag sproei of giet je jouw planten het best? Vtwonen.be legt het uit.

‘S ochtends of ’s avonds water geven ?

Er is heel wat te zeggen over de tijden om planten water te geven, maar eigenlijk komt het neer op het volgende: het koelste moment van de dag heeft de voorkeur op erg zonnige, warme dagen. Daarom is de vroege ochtend vrijwel altijd de beste optie. De temperatuur is dan vaak nog behaaglijk en de zon nog niet zo fel. Zo zijn de planten goed voorbereid op de warme dag die gaat komen. Wanneer je water geeft in de ochtend hebben de bladeren genoeg tijd om op te drogen voordat zij met de zon in aanraking komen. Natte bladeren en fel zonlicht zijn namelijk geen goede combinatie.

Schimmels voorkomen

Past het het water geven van planten in de ochtend niet in jouw schema? Dan is de tweede beste optie om dit aan het einde van de middag of in de vroege avond te doen. Dan is de zon in sterkte afgenomen en is er nog voldoende daglicht voor de planten om van te profiteren. Doe het in ieder geval niet als het bijna donker wordt of al donker is. De bladeren hebben dan geen kans meer om op te drogen en kunnen daardoor schimmels krijgen.

Uit-zon-dering

Toch is er ook een uitzondering op deze regels. Als de tuinplanten er uitgedroogd uitzien, dan zijn ze dat ook! Geef ze in dat geval direct water om er weer leven in te blazen. Vergeet ook niet de planten in potten goed te checken. Deze hebben vaak meer water nodig dan planten die in de grond staan. Als het erg warm is geweest, mogen ze zelfs twee keer per dag water hebben. Zeker als de pot een drainage gat onderin heeft. Kies dan bijvoorbeeld voor ’s ochtends en ’s avonds.

De beste manier om planten water te geven

Zorg ervoor dat je vooral de aarde water geeft. Vermijd zoveel mogelijk de bladeren. Een paar spetters maken niet uit, maar je wilt er geen waterballet van maken. Sproei het water ook niet al te lang direct op de wortels, maar zorg ook dat de grond eromheen goed vochtig is.

Als de bovenste laag van de aarde echt kurkdroog is, dan doe je er goed aan om het water langzamer te geven. Gebruik eerst een gieter met broes of een tuinsproeier met broesstraal om de bovenste laag goed nat te maken. Anders heb je kans dat het water direct wegloopt. Zodra het water goed is weggezakt, kun je meer water geven.

