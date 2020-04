Dit is een waanzinnig weekendhuis, tenzij je hoogtevrees hebt Bjorn Cocquyt

10u52 2 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een weekendhuisje in Japan.

Het huis op zich is extreem sober en beperkt qua oppervlakte. De constructie van 72 m² is niet meer dan een rechthoekige doos met betonnen buitenmuren en binnen een paar houten wanden die de keuken, bad- en logeerkamer afscheiden. De slaapkamer ligt in het verlengde van de leefruimte en heeft een schuifdeur voor privacy. Dat weinige volstaat voor de eigenaars, want de meeste tijd brengen ze buiten door.

Dat doen ze in de natuur, op de daktuin of op het overdekte terras. Begrijpelijk, want op de prachtige omgeving raak je nooit uitgekeken. Om van al dat moois te kunnen genieten, mag je wel geen hoogtevrees hebben, want het huis staat op palen en zweeft voor een deel, zo'n 17 meter hoger dan de rivier. Dat maakt het voor de eigenaars perfect om hun geliefde hobby uit te oefenen: ayu fishing, een stijl van vissen waarbij heel lange hengels worden gebruikt.