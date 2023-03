“Dit is een maand, waarin de meeste snoeiwerken uitgevoerd mogen worden”: alle tuinklussen in maart op een rijtje gezet

LiviosIn maart breekt de lente aan. Het is het startsein voor menig hobbytuinier, maar vorstperiodes kunnen flink wat schade aanrichten. Bouwsite Livios vroeg aan tuinexpert Bart Verelst wat je in maart beter wel en niet doet in je tuin.

Houd rekening met vorstperiodes

De dagen worden langer en de eerste zonnestralen sporen hobbytuiniers aan om de handen uit de mouwen te steken, maar je tempert je enthousiasme beter nog even. “In maart komt de tuin stilaan terug tot leven, maar dat is vaak een valse start”, waarschuwt Verelst.

“Ondanks de krokussen, narcissen, hyacinten en de eerste knoppen en blaadjes die verschijnen, is een korte, stevige vorstperiode in maart niet uitgesloten.” In maart is het daarom moeilijk om een vaste tuinkalender aan te houden. “Zoveel hangt af van het weer: soms kan het lenteachtig zijn, maar andere keren is het ijzig koud”, klinkt het.



Zaaien in maart kan

Om te kunnen planten en zaaien, moet de grond voldoende opgewarmd zijn. “Warme dagen nodigen uit om aan de slag te gaan, maar het is raadzaam om in eerste instantie in de serre te zaaien”, zegt Verelst. “Je kan alvast voorzaaien of bloembakken in de serre voorbereiden, zo is de temperatuurshock minder groot.”

Ook kruiden ontkiemen doe je in maart beter binnen of in een kas. “Tedere kruiden zoals basilicum en koriander moeten langer warm en vorstvrij bewaard worden en kan je beter pas in mei uitplanten”, geeft Verelst mee. “Peterselie, dille en bieslook mogen de serre eerder verlaten.”

Wanneer je het beste aardappelen plant, hangt vooral af van het weer. “Het is voor aardappelen belangrijk dat de bodemtemperatuur hoog genoeg is”, verduidelijkt Verelst. “In een koude bodem zullen de knollen niet kiemen of groeien.” In maart kan je wel aardappelen planten in en serre. “Of je kan een buitenperceeltje afdekken met plastic zodat de bodem daar sneller opwarmt. Voel dan regelmatig of de bodem opgewarmd is en plant de aardappelen wanneer dat het geval is. De eerste weken mogen de geplante aardappelen afgedekt blijven, maar neem het plastic weg zodra de plantjes boven komen te staan om de aardappelplaag te vermijden.”



Maart betekent snoeien in de tuin

Over één tuinklus bestaat in maart geen twijfel: snoeien. “Maart is een maand, waarin de meeste snoeiwerken uitgevoerd mogen worden”, vertelt Verelst. “Siergrassen mogen geknipt worden en dood loof mag je van de planten verwijderen. Hemelsleutel mag bijvoorbeeld nu aangepakt worden.”



Grijp tijdig in tegen slakken in de tuin

“Naarmate de grond warmer wordt, moet je op de hoede zijn voor slakken. Delicate scheuten van kruidachtige planten, zoals hosta en lupinen, zijn een lekker tussendoortje voor naaktslakken”, geeft Verelst mee als waarschuwing. “Bescherm de planten tijdig tegen slakken. Dat kan met behulp van verschillende middelen die je in plantenzaken kan verkrijgen.”



Verrijk de grond van de moestuin

Voordat je met planten begint, is het de moeite waard om de grond eerst te verbeteren. Zo creëer je sterkere en mooiere planten. “De meeste groenten in de moestuin zijn grote eters en daarom is het een goed idee om de grond te verrijken met organisch materiaal zoals goed verteerde mest, kippenpellets of compost”, geeft Verelst mee.

“Vermijd dat de grond toedicht en ga aan de slag met een woelvork. De bovenste laag van de bodem wordt op die manier opengebroken en er ontstaan geen grondkluiten, in tegenstelling tot bij het spitten. Met de woelvork maak je de grond fijner zodat gewassen als sla of wortelen beter kunnen groeien. Het is ook makkelijker planten in fijne grond.”



Herstel het gazon in maart

Maart is, ten slotte, ook de maand om het gazon te doen herleven. Na de winter ligt het gazon bezaaid met kale plekken, verzakkingen en mos. “Op een droge dag kan het gazon geverticuteerd worden”, tipt Verelst. “Doe dat in twee richtingen en ruim al het losgekomen mos goed op. Daarna kan je gras zaaien en je mag organische voorjaarsmeststoffen aan de bodem toevoegen. Een paar regenbuien zullen de kieming stimuleren en binnen enkele weken ligt het grastapijt er terug perfect bij.”

Kleine oneffenheden in het gazon herstel je door ze terug vlak te maken met teelaarde. “Op die plekken meng je het graszaad op voorhand het beste met teelaarde”, sluit Verelst af.

