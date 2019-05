Dit is de villa van de superrijken als straks het zeeniveau stijgt Björn Cocquyt

29 mei 2019

10u59 0 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf in te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een drijvend huis in Miami.

De voorspelde stijging van het zeeniveau door de klimaatopwarming bracht Arkup op het idee om drijvende luxevilla’s voor de superrijken te bouwen. In Miami stelden ze hun eerste model voor: een woning met een bewoonbare oppervlakte van 404 m², bestand tegen windstoten tot 250 km/u.

Voor het ontwerp klopten de Amerikanen aan bij onze noorderburen van Waterstudio. De villa op het water beschikt over vier slaap- en badkamers en is CO2-neutraal. Het dak ligt vol met zonnepanelen. Met een prijskaartje van 6 miljoen dollar - inclusief de inrichting - is dit huistype enkel voor de happy few, al wil Arkup in de toekomst ook ‘goedkopere’ drijvende huizen bouwen. Tot dan houden wij onze voetjes op het droge.