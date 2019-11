Dit is de mooiste stadstuin van Vlaanderen Redactie

Woon je in de stad en wil je graag een tuin? Dan moet je soms creatief uit de hoek komen. Dat deden ook tuinarchitect Berwout Dochy en tuinaannemer Stijn Phlypo met deze 'Urban Jungle' midden in de Gentse binnenstad. Bouwsite Livios keek binnen in deze prijswinnende tuin.

De bewoners van dit oude pakhuis in Gent hadden één wens: een groene oase. Voor tuinarchitect Berwout Dochy werd het bij zijn eerste bezoek al snel duidelijk dat dit geen gewone opdracht was. Het pakhuis was opgedeeld in vier woningen met ieder een kleine voortuin van 6 bij 12 meter.

Daktuin

Berwout riep de hulp in van tuinaannemer Stijn Phlypo. “Omdat de grond al stevig te verduren had gekregen tijdens de bouwfase, heb ik meteen voorgesteld om het principe van een daktuin toe te passen”, vertelt Stijn. “Zo hadden ze de perfecte basis om een tuin in aan te planten.”

Urban jungle

De bewoners van het pand houden van reizen en brengen vaak unieke voorwerpen mee die hun interieur kleuren. “Zo is bij ons het idee ontstaan om een echte stadsjungle te creëren”, vertelt Berwout. “Samen met Stijn heb ik al heel wat mooie tuinen kunnen realiseren in de binnenstad. De Gentse binnenstad kleurt groener en groener.”

Geslaagd ontwerp

Berwout maakte een ontwerp dat meteen een schot in de roos was. De eerste ontwerpschets bleef bijna onveranderd. De bewoners waren zo enthousiast en dat werkte voor Berwout nog aanstekelijker om de plannen tot in de puntjes uit te werken: “Putdeksels werden fijn weggewerkt in het hardhouten terras, een betonzitbank lijkt te zweven en de bomen geven de indruk alsof ze er altijd al hebben gestaan.”

Verlengde van de woonkamer

De bewoners zien hun tuin als een uitbreiding van hun woonkamer. Ze zetten vaak de grote ramen open waardoor de binnen- en buitenruimte naadloos in elkaar overvloeien. De bewoonster zelf droeg ook haar steentje bij. Ze houdt zich dagelijks bezig met stoffen en texturen en maakte kleurrijke kussens voor op de betonbank.

