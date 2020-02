Dit is de mooiste nieuwbouw van Spanje (en voor 3,3 miljoen euro is hij van jou) Bjorn Cocquyt

05 februari 2020

10u15 10 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf in te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een villa op een golfdomein aan de Costa Blanca.

De woning is op de European Property Awards verkozen tot de mooiste nieuwbouw van Spanje. En daar valt wel iets voor te zeggen, want aan luxe en comfort is er geen gebrek: een buitenzwembad en verwarmd binnenbad, jacuzzi, sauna, cinemazaal, relaxruimte, buitenkeuken- en haard, …

Je zult elkaar hier niet snel voor de voeten lopen, want met een bewoonbare oppervlakte van 570 m² is er ruimte zat voor acht personen die per twee over een slaap- en badkamer beschikken. Buiten is er op de 400 m² aan terrassen altijd wel een plekje in de zon of in de schaduw te vinden om van het mooie uitzicht te genieten. De groene omgeving op een exclusief golfdomein is ideaal om tot rust te komen.

Ben je helemaal weg van deze villa? Dan hebben we goed nieuws – toch als je over voldoende geld beschikt – want de woning staat bij een Belgische makelaar te koop voor 3.300.000 euro. Meer info vind je hier. Vanaf vrijdag kun je ook minder prijzige tweede verblijven in Spanje ontdekken op de beurs Second Home in Gent.