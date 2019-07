Dit is de grootste woonkamer van New York (en misschien wel de mooiste) Redactie

05 juli 2019

13u49

Een droom voor velen: wonen in een gigantisch appartement in New York City. Maar die droom wordt pas echt werkelijkheid als dit gracieuze appartement in een van de meest markante wolkenkrabbers van Manhattan, binnen het budget ligt. Vraagprijs: 40 miljoen dollar, ruim 35 miljoen euro.

Dan heb je wel de grootste woonkamer van de hele stad. Maar liefst 279 vierkante meter beslaat de stijlvol ingerichte living, met een enorm hoog plafond ook nog. De indrukwekkende raampartijen hebben een lengte van meer dan zes meter, zo is te zien in een video met de makelaar.



Het gehele appartement, 100 Barclay Penthouse, is overigens 1300 vierkante meter groot en is gelegen in een gebouw dat stamt uit 1927. De unieke buitenkant van het gebouw is baksteen per baksteen opgebouwd. Veel te duur voor de huidige bouwtechnieken van andere moderne wolkenkrabbers, waarmee het complex zich overigens wel omringt. Het gebouw staat naast het nieuwe One World Trade Center, ofwel Freedom Tower, dat gebouwd werd nadat de voormalige Twin Towers zijn ingestort bij de aanslag op 11 september 2001.



Vanuit het penthouse is het uitzicht adembenemend, met zicht op de beroemde Empire State Building en richting het zuiden naar het Vrijheidsbeeld. Als de zon onder gaat, maakt de raamdecoratie prachtige kunstwerken op de muur. Het zijn de kleine extraatjes bij een van de meest spectaculaire appartementen die je op de wereld kunt vinden.