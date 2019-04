Dit is de grootste fout bij het plaatsen van een terras Redactie

Bron: Livios 3 Livios Ga je een terras plaatsen? Laat je dan niet vangen door een van de meest voorkomende fouten. Volgens Ga je een terras plaatsen? Laat je dan niet vangen door een van de meest voorkomende fouten. Volgens bouwsite Livios vergeten veel mensen namelijk één van de belangrijkste dingen: een degelijke terrasafwatering.

Bij het plaatsen van je terras moet je ervoor zorgen dat regenwater makkelijk weg kan. Maar waar moet je dan precies op letten bij terrasafwatering? Deze tips helpen je op weg:

1. Wacht met je terras

Heb je pas een huis gebouwd? Wacht dan enkele jaren met het plaatsen van een terras. Ondanks een perfecte plaatsing, kan het terras namelijk nog verzakken. En dat is ook niet goed voor de afwatering. Geef je grond dus te tijd om uit te zakken, om scheuren of ongewenste plassen te voorkomen.

2. Zorg voor de juiste afhelling

Een paar jaar geduld gehad? Dan kan je je terras (laten) plaatsen. Let er wel altijd op dat je tegels, stenen of klinkers van het huis afhellen, richting de tuin. Een verloop van één centimeter per meter is voldoende.

3. Maak de ondergrond stevig

Zorg dat de onderbouw van je terras stevig is. Een gestabiliseerde zandlaag van 20 cm volstaat meestal. Moet je terras ook het gewicht van een auto kunnen doorstaan? Dan heb je een stevigere ondergrond nodig.

4. Laat de roosters of sleuven verzinken

Om plassen en scheuren te voorkomen moet je niet alleen een paar jaar geduld hebben vooraleer je je terras plaatst. Je moet ook zorgen dat de roosters of opzetstukken een beetje verzonken liggen in het terrasoppervlak. Drie millimeter verschil is al genoeg!

5. Let op bij terras zonder drempels

Verzonken schuiframen en het doortrekken van je binnenvloer naar buiten zijn voorbeelden van drempelloos bouwen. Heel mooi, maar qua afwatering vraagt dit extra aandacht! Zorg dat het rooster op de afvoergoot onder het niveau van de waterkering ligt. Doe je dat niet? Dan kan je te maken krijgen met vochtproblemen.

Tip: Nog meer aandachtspunten lezen over terrasafwatering? Check dan zeker deze zes extra tips!

