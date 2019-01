Dit huis heeft een fantastisch terras, maar voor autoliefhebbers zit het mooiste vanbinnen Björn Cocquyt

30 januari 2019

19u59 0 WOON. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf in te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een huis met een overdekt terras om u tegen te zeggen en een bijzondere verrassing binnenin ...

Waarom iets moeilijk maken als het ook gemakkelijk kan? En dus baseerde de Portugese architect Filipe Saraiva zich voor het ontwerp van zijn huis op een kindertekening.

Het resultaat is een simpele vijfhoek in zwart beton die op een verbluffende manier is ingevuld. Aan één uiteinde is het laatste stuk niet dichtgemaakt - de glazen gevel bevindt zich meters naar binnen - waardoor een indrukwekkend overdekt terras ontstaat.

Aan de andere kant gebruikte hij een half transparant materiaal waar de garage achter verstopt zit. Dat de man een autoliefhebber is, blijkt uit het raam tussen de garage en de leefruimte. Zo heeft hij aan de ene kant een prachtig uitzicht op de omliggende natuur en aan de andere kant op zijn al even mooi wagenpark.