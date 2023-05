“Dit huis grenst letterlijk aan het circuit van Zolder”: onze woonexpert toont 5 bijzondere panden die nu te koop staan

Mich (49) en haar man spendeer­den 170.000 euro aan hun tuin: “Onze terrassen zijn aangelegd volgens de stand van de zon”

De tuin van Mich Bockstaele (49) en haar man is een prachtige oase van rust, groen en strakke lijnen. Het koppel spaarde kosten noch moeite voor hun droomtuin – getuige het kostenplaatje van 170.000 euro – en wel met een hele goede reden. “Onze tuin is even belangrijk als ons huis. Als herstellende kankerpatiënten geloven we heel sterk in de helende kracht ervan.”