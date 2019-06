Exclusief voor abonnees Dit herenhuis zit vol verrassingen: gouden wc, groene vloer en trapjes naar het bad “We gaven het klassieke bestaande kader binnenin een moderne toets” Björn Cocquyt

31 mei 2019

16u21

Bron: Content redactie 0 woonvideo Een gouden doos als toilet, een groene vloer, knalgele deuren en een verhoogd bad op hetzelfde niveau als de wastafel. Het is duidelijk dat het herenhuis van Jozef en Caroline niet braafjes op de traditionele manier is gerenoveerd. «Het mocht best wat moderner en dat is goed gelukt, vinden we.»

Na een jaar in Australië gewoond en gewerkt te hebben, gingen Jozef en Caroline op zoek naar een huis dat ergens in het midden lag tussen Roeselare en Glabbeek, de plaatsen waar beiden opgroeiden. De keuze viel op het Antwerpse. «We wisten dat we kort op de bal moesten spelen, omdat de interessante huizen in deze regio in een wip verkocht zijn. Maar dat betekende niet dat we om het even wat zouden kopen», vertelt Jozef.



Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis