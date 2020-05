Dit gezin verdubbelde woonoppervlakte met verschillende buitenkamers Bjorn Cocquyt

23 mei 2020

09u28 0 Woon. Tom heeft het niet zo voor de typisch Vlaamse mentaliteit waarbij zowat iedereen in zijn eigen bubbel woont, in een ‘kot’ dat door een hoge afsluiting wordt afgeschermd van de straat. Hij en zijn gezin hebben daarom een open huis waar iedereen kan binnenwandelen. Nu ja, binnen: zowat de helft van de bewoonbare oppervlakte bevindt zich buiten en die wordt meerdere maanden per jaar dag en nacht gebruikt.

Het kost ons geen enkele moeite om in de straat het huis van Tom eruit te pikken. De oprit is vervangen door een petanquebaan waar iedereen welkom is voor een spelletje en aansluitend is een groot terras aangelegd. Bovendien is er dankzij grote ramen aan de voorkant van het huis een nauwe band tussen binnen en wat er zich buiten afspeelt.

Het plaatje dat je doorgaans in een achtertuin en dus uit het zicht aantreft, zie je hier vanop straat. “Het is ongelooflijk hoeveel meer sociaal contact we daardoor hebben. Een snelle goedendag of wat tijd nemen voor een babbeltje, het zijn kleine dingen die ons leven erg verrijkt hebben”, zegt Tom.

“In het begin durfden voorbijgangers niet goed opkijken, maar nu is de hele buurt dit gewend en zwaaien we steeds naar elkaar, zelfs als we binnen zitten. Of we ons in de zetel niet bekeken voelen? Wie passeert, kan maar even een glimp opvangen. En er blijven elders genoeg kamers over om ons terug te trekken, hoor. Ook in open lucht, want daar richtten we er verschillende en verdubbelden zo onze woonoppervlakte.”

