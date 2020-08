Dit betaal je voor een nieuwbouwwoning Redactie

07 augustus 2020

11u00

Bron: Livios 0 Livios Koester je bouwplannen? Maar heb je er geen idee van welk budget je hiervoor best voorziet? Dat is heel logisch, want er zijn heel wat factoren die de prijs van een woning bepalen. Dat is heel logisch, want er zijn heel wat factoren die de prijs van een woning bepalen. Bouwsite Livios biedt een leidraad met deze tips.

Neus eens rond

Een goed idee is om eens rond te neuzen op het internet, tijdschriften en bouwbeurzen om een idee te vormen hoeveel een soortgelijke woning kost. Hou er in dat geval rekening mee dat het ene bedrag het andere niet is. Sommigen bouwheren, websites en magazines hebben het louter over de bouwkost: dit is de som van materialen en werkuren. Anderen rekenen de architectenkosten er dan weer niet bij. Check dus goed waarvoor het vermelde bedrag precies staat.

Reken per vierkante meter

Om een idee te krijgen van de prijs van je toekomstige woning, kan je rekenen met een prijs per vierkante meter. De richtprijs die in dat opzicht vaak opduikt, is er een vanaf 1.600 à 1.700 euro per vierkante meter. Dat is inclusief btw én architectenkosten. Met die richtprijs kan je nagaan wat je voor jouw centen mag verwachten. Maar de uiteindelijke prijs hangt natuurlijk ook af van enkele belangrijke kostenbepalers.

Bouwtype, constructie en locatie

Elke vierkante meter die je bouwt, doet de kosten oplopen. Hoe groter je bouwt, hoe hoger het kostenplaatje wordt. Daarnaast zijn er enkele factoren die die vierkantemeterprijs zelf omlaag kunnen trekken, maar evengoed omhoog jagen. Zo spelen het bouwtype (open, halfopen of gesloten) en de constructie zelf een grote rol in de prijs van je nieuwbouw. Een open bebouwing kost meer dan een halfopen bebouwing, die dan weer duurder is dan een gesloten bebouwing. Een eenvoudige, rechttoe rechtaan constructie zal goedkoper uitvallen dan een woning met vormfantasietjes. Ook de locatie speelt een rol. In sommige streken zijn aannemers nu eenmaal duurder.

Afwerking

Wil je massief parket of neem je genoegen met een degelijke, basic vloerafwerking? Een keuken volledig op maat met de laatste snufjes of toch maar een standaardkeuken? Veel hangt af van de uiteindelijke afwerking. Met onze vierkantemeterprijs houden we de kerk in het midden, maar weet dat een keuken van 15.000 euro het totale prijskaartje en dus ook de vierkantemeterprijs zal doen oplopen. Voor ruimtes als een berging, inpandige garage of een zolder ligt de vierkantemeterprijs gevoelig lager, omdat de afwerkingsgraad een pak lager ligt dan bij een leefruimte.

Technieken

Ook in je technieken kan je snoeien of net extra investeren. Het prijsverschil tussen de verschillende ventilatiesystemen kan bijvoorbeeld al snel oplopen tot enkele duizenden euro’s. Ook het prijskaartje van een warmtepomp zal hoger liggen dan een klassieke condensatieketel. Nieuwere of geavanceerde technieken zullen zeker op termijn hun vruchten afwerpen, maar vergen vaak wel een grotere investering.

De werkuren

De werkuren van je aannemer(s) zijn de grootste kost in je bouwavontuur. Door zelf de handen uit de mouwen te steken, zal je de vierkantemeterprijs serieus kunnen drukken. Het zeer kleine groepje zelfbouwers, mensen die hun huis grotendeels zelf bouwen, slaan zich dan soms ook op de borst dat ze hun kostenplaatje tot onder de 1.000 euro per vierkante meter kunnen terugbrengen. Je kan echter ook al heel wat euro’s besparen door bijvoorbeeld delen van de afwerking voor je rekening te nemen. Of de aannemer te helpen. Maar onderschat dit zeker niet: je bespaart immers geld, maar investeert heel wat tijd. Bouwers die alles uitbesteden, betalen uiteraard de volle pot.

Ereloon architect

Het ene ereloon is het andere niet. Zo’n 8 tot 10% op het prijskaartje van je bouw is een houvast om het ereloon van je architect te berekenen, maar een architect is vrij om zelf zijn ereloon te bepalen. Dit verschilt naargelang de taken die de architect moet uitvoeren. Maakt hij enkel de plannen op en controleert hij de uitgevoerde werken? Of vraag je ook om een uitvoeringsdossier op te stellen dat ook een lastenboek en een meetstaat bevat?

Gedetailleerde prijsbepaling? Raadpleeg expert

Voor alle duidelijkheid: lospandige garages en een kelder zijn hier niet in verrekend. Evenmin als de aansluitingskosten, epb-verslaggever en veiligheidscoördinator. Bovenvermelde prijzen zijn slechts een richtlijn. Wil je een gedetailleerd overzicht van de kostprijs van je nieuwbouw, dan moet je aankloppen bij een architect of een sleutel-op-de-deurbedrijf.

Wil jij een beter zicht op het kostenplaatje van jouw nieuwbouw? Deze tool rekent het voor je uit.

