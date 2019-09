Dilemma: hoe kan je betaalbaar verwarmen in de toekomst? Aangeboden door Remeha

09 september 2019

14u44 0 WOON. Momenteel is één derde van onze totale uitstoot afkomstig van het verwarmen en koelen van huizen en gebouwen. Wat is de perfecte verwarmingsmethode als we naar een (bijna) CO2-neutraal Europa willen streven tegen 2050? Volgens verwarmingsfabrikant Remeha leiden er meerdere wegen naar duurzaamheid.

Een verwarmingsketel gaat gemiddeld 20 jaar mee. Als Europa tegen 2050 95 procent minder CO2 moet uitstoten, dan moeten de nieuwe verwarmingsinstallaties die in 2030 geplaatst worden al CO2-neutraal zijn. Een nieuwe verwarmingstechniek ontwikkel je niet op tien jaar tijd. Dus we moeten de technieken gebruiken die vandaag al bestaan.

Oude ketels vervangen

In België zijn er vandaag zo’n twee miljoen niet-condenserende ketels die vaak 20 jaar of ouder zijn. Vervangen we alle oude installaties door een condensatieketel? Dan besparen we jaarlijks 2 miljoen ton CO2, zo’n 15 procent van wat we tegen 2030 moeten bereiken. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee, want condensatieketels zijn een pak zuiniger.

Meerdere wegen naar duurzaamheid

In de toekomst zullen we een mix van duurzame en groene energiebronnen gebruiken om onze woningen betaalbaar en CO2-neutraal te verwarmen. Die mix bestaat volgens Remeha uit groene gassen, duurzame elektriciteit en warmtenetten. Een combinatie van de drie is het meest realistisch.

1. Duurzame gassen

2050 betekent niet het einde van de cv-ketel want gas is niet altijd vervuilend. Je kan aardgas op termijn vervangen door groen gas zoals biogas, waterstofgas of synthetisch gas. Het grote voordeel? Je kan ze goed opslaan en ze zijn makkelijk te transporteren. Bovendien komt er bij de verbranding van bijvoorbeeld waterstof geen CO2 meer vrij.

2. Elektriciteit

Elektriciteit biedt veel mogelijkheden bij nieuwbouwwoningen. Je kan gedeeltelijk zelfvoorzienend worden dankzij zonne- en windenergie. Denk maar aan een combinatie van een warmtepomp met duurzaam opgewekte stroom. Ook bij bestaande woningen kan je een hybride-installatie (een combinatie van een elektrische warmtepomp en condensatieketel) overwegen.

3. Warmtenetten

Een warmtenet is een ondergronds netwerk van leidingen waardoor warm water stroomt dat gebruikt wordt om woningen en gebouwen te verwarmen. Ben je aangesloten op een warmtenet? Dan profiteer je van restwarmte die afkomstig is van industrie, verbranding van biomassa, aardwarmte, … Dit vormt een interessante oplossing voor de toekomst.

