Digitale meters: er is een oplossing voor eigenaars van zonnepanelen Redactie

20 maart 2019

08u30

Bron: Livios 0 WOON. Bouwsite Livios meldt dat het Vlaams parlement eindelijk een akkoord bereikt over de uitrol van de digitale meter. Die staat gepland vanaf 1 juli 2019. Laat jij nog zonnepanelen plaatsen voor eind 2020? Dan kan je ervoor kiezen om 15 jaar na installatie van het huidige tarief te genieten.

Oud en nieuw systeem

Het decreet voor de digitale meter lag al sinds vorige zomer bij het parlement, maar kon pas goedgekeurd worden als er ook een oplossing kwam voor de eigenaars van zonnepanelen. Dat akkoord is nu bereikt. Voor de komende vijftien jaar kan je zelf kiezen: ofwel blijf je in het oude systeem waarbij de digitale meter virtueel terugdraait, ofwel stap je in het nieuwe systeem waarbij je betaalt voor het effectieve gebruik van het net.

Lees ook: Zonnepanelen: hoeveel kosten ze en hoeveel heb je er nodig?

De voordeligste oplossing

De slimme meter zou niet meer terugdraaien, een streep door de rekening voor veel eigenaars van zonnepanelen. Het nieuwe systeem is in sommige gevallen wel voordelig, bijvoorbeeld bij wie veel van zijn opgewekte stroom meteen verbruikt. Nu krijgt iedereen dus de keuze om het systeem te kiezen dat het voordeligst is. Voor alle duidelijkheid: de termijn van vijftien jaar geldt vanaf de ingebruikname. Wie dus tien jaar geleden zijn zonnepanelen installeerde, kan nog vijf jaar van het oude tarief genieten. Als je voor het oude systeem kiest, kan je nadien nog steeds veranderen naar het nieuw systeem.

Vertrouwen in zonne-energie

Met de maatregel hoopt de politiek het vertrouwen van de consument te behouden, en dat is belangrijk want Vlaanderen moet de komende jaren nog flink investeren in zonnepanelen. Minister van Energie Lydia Peeters is tevreden met het akkoord: “Met de oplossing die we nu aanreiken, wordt het vertrouwen van burgers in zonne-energie niet beschaamd. Integendeel, we rekenen erop dat we hiermee mensen die hun plan om zonnepanelen te installeren even hadden opgeborgen, overtuigen om er nu voluit voor te gaan.”

Tip: Heb jij recht op een premie voor zonnepanelen? Controleer het op de premielinker.

Lees ook:

Energie-expert is zeker: “Slimme meter is helemaal niet slim”

Baas van je eigen stroom: zo zet je blackouts buitenspel

Zonnepanelen installeren: hier moet je op letten

Bron: Livios