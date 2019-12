Dichtbij, domotica en Duitsland: dit zijn enkele van dé woontrends voor 2020 Bjorn Cocquyt

17 december 2019

13u43 11 Woon. Elk nieuw jaar brengt nieuwe trends met zich mee. Vijf vastgoedexperts vertellen nu al waar we ons volgend jaar aan mogen verwachten in de woon- en vastgoedwereld.

“Files bepalen waarde van je huis”

“De best bereikbare woningen op de markt worden in 2020 populairder dan ooit”, zo stelt Johan Krijgsman van ERA Belgium. “We zijn het grondig beu om in de file te staan en willen geen tijd verliezen op weg naar kantoor of de winkel. Want dat gaat ten koste van onze tijd met familie en vrienden of voor hobby’s. Daarom vindt de Belg de bereikbaarheid van zijn woning almaar belangrijker. De vraag naar huizen en appartementen met vlotte verbindingsmogelijkheden - dichtbij invalswegen, autostrades en openbaar vervoer - wordt nu zodanig groot dat deze woningen steeds meer in waarde stijgen. Wees er maar zeker van dat mobiliteit in 2020 voor vele huizenjagers één van de belangrijkste vereisten zal zijn.”

“Generatie X wil domotica”

“In 2020 gaan we de echte doorbraak van domotica zien, zeker bij nieuwbouwwoningen”, voorspelt Sven Potvin van Antonissen Development Group. “Veel technologieën bestaan al een tijdje, maar het bleef lang bij een nice-to-have. Terwijl het nu steeds populairder wordt bij nieuwe woningen, omdat generatie X - de generatie 45-plussers die nu massaal nieuwbouw koopt - vragende partij is voor deze technologische snufjes. Denk aan zonwering die zich aanpast aan de stand van de zon, gordijnen die open gaan wanneer je wekker afgaat of een voordeur die je van op afstand met je smartphone open kan doen. Wij hebben bijvoorbeeld al besloten om het standaard in al onze nieuwbouwprojecten te voorzien.”

“Kangoeroewoningen winnen aan populariteit”

“Compacte kangoeroewoningen - een aparte en kleinere wooneenheid naast een bestaande woning - zijn hot in Vlaanderen. Vaak kiezen senioren ervoor om op hun oude dag te verhuizen naar een woonzorgcentrum, maar steeds meer helt hun keuze over naar een kangoeroewoning. Ze willen vandaag kleiner gaan wonen, dicht bij familie of vrienden, en op maat van hun eigen budget”, aldus Anneleen Van Bosch van Warsco Units. “Zo zijn er nu woningen op de markt van 48 vierkante meter die op 30 minuten geïnstalleerd worden en die perfect als kangoeroewoning kunnen dienen naast bijvoorbeeld de woning van de eigen kinderen. Dat zou in 2020 dus wel eens een opvallende trend kunnen zijn. Zeker als lokale gemeentebesturen enkele wetsbepalingen zoals het kadastraal inkomen en mede-eigendom kunnen aanpassen.”

“Zelf elektriciteit én warmte opwekken”

De klimaatmarsen hebben heel wat mensen doen beseffen dat ze zuiniger en efficiënter moeten omgaan met energie. “Dat zal ook in 2020 de trend zijn”, meent Benoît De Hollain van het Brusselse GO4GREEN. “Het is nu al mogelijk om thuis zelf elektriciteit en warmte op te wekken op een duurzame manier. Zo zijn er vandaag in bijna 100 Brusselse appartementsgebouwen en sociale woningen die via warmtekrachtkoppeling een groot deel van de warmtevraag en elektriciteitsvraag zelf opwekken met grote besparingen tot gevolg”, klinkt het. “We verwachten dat dit aantal volgend jaar nog sterk zal toenemen. De energiefactuur ligt immers tot 20 % lager en je CO2-uitstoot daalt met een kwart. En dat bovendien zonder dat je zelf extra investeringen moet doen.

“Belgen investeren in Duitse woningen”

De Belgische investeerder ziet dan weer opportuniteiten bij onze oosterburen. De Belgen gaven op twee jaar tijd al meer dan 10 miljoen euro uit aan appartementen en studio’s in Duitsland. En dat zal volgens Luc Dewulf van Rendimmo - de Belgische expert in Duits vastgoed - alleen nog maar stijgen. “Duitsland kent met 54% van haar bevolking het tweede grootste huurderspercentage van Europa, waardoor je investeringspand meteen is verhuurd, omdat de vraag enorm is. De Duitse vastgoedmarkt in de regio’s bij de grens met België is bovendien veel toegankelijker, door de lagere prijzen. Zo vind je er al appartementen vanaf 50.000 euro. Gevolg: de Belgische particuliere investeerder richt zich massaal op het Duitse betongoud. Die rush is dit jaar al begonnen, maar zal zich in 2020 helemaal voltrekken”, aldus Dewulf.