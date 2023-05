Deze villa uit album van Kuifje staat te koop voor een ‘prikje’ (of toch een pak goedkoper dan de originele tekeningen van Hergé)

Hoeveel en hoe vaak moet je bemesten? Onze tuinexper­te beant­woordt 9 vragen over meststof­fen

Nu de lente in het land is, schreeuwen onze tuinen om aandacht. Wil je ook pronken met jouw grasmat, terrasplanten of moestuin? Dan komen meststoffen van pas. Maar welke moet je gebruiken, hoeveel en hoe vaak? Tuinexperte Laurence Machiels maakt je wegwijs in de wereld van de meststoffen in 9 vragen en antwoorden.