Deze villa in Kruisem gaat helemaal op in zijn landelijke setting

LiviosDeze bijna-energieneutrale villa in Kruisem gaat door zijn natuurlijke uitstraling helemaal op in de omgeving. Al is de echte blikvanger misschien wel de ruime bibliotheek die perfect aansluit bij het minimalistische Scandinavische interieur. De houtskeletwoning is bovendien zo luchtdicht geïsoleerd en afgewerkt dat die aan de passiefnorm voldoet. Bouwsite Livios mocht binnenkijken.

Onherkenbaar veranderd

De belangrijkste eis van de bouwheren, een koppel en hun tienerdochter, was dat het huis makkelijk koel kan blijven in de zomer en warm in de winter. Anderzijds moesten de bewoners tijdelijk verhuizen en wilden ze daarom de verbouwperiode zo beperkt mogelijk houden. “En dat is goed gelukt”, zegt architect Lieselotte Steurbaut van stArchitecten uit Oudenaarde. “Mede dankzij een intense voorbereidingsperiode en de vlotte samenwerking met de gespecialiseerde houtskeletbouwaannemer waren de werken op zes maanden tijd afgerond. Het oude, koude en vochtige huis van weleer is nu onherkenbaar veranderd.”

Groene omgeving doorgetrokken naar binnen

Het energiezuinige en praktische ontwerp past bovendien perfect in de landelijke setting waar het huis zich bevindt. “We hebben de groene omgeving dan ook zoveel mogelijk doorgetrokken naar binnen toe”, zegt Lieselotte. “Behalve de snelle bouwtijd is ook dat natuurlijke element een inherent voordeel van houtskeletbouw. In functie van het budget hebben we tijdens het bouwproces nog wat extra elementen toegevoegd om de gewenste lichtinval, woonkwaliteit en ruimtebeleving te creëren die dat effect versterken.”

Volledig scherm © Yannick Milpas

Met oog op levenslang wonen

De bewoners stonden ook stil bij de toekomst. “De villa bestaat uit één hoge, open bouwlaag”, zegt Lieselotte. “In het hoofdvolume bevinden zich onder meer de bureauruimte, keuken en berging, maar ook de bibliotheek, die bepalend is voor de indeling van de leefruimtes. De badkamer en slaapkamers zijn in een langgerekt zijvolume ondergebracht. Voor een ideale indeling creëerden we in het plan en ontwerp een kruisgewijs traject waarin de doorzichten elkaar voorlangs, achterlangs en zijdelings ontmoeten. Ook door de volledig geïsoleerde en luchtdicht afgewerkte bouwschil volgens de passiefnorm is de woning trouwens meer dan toekomstbestendig.”

Een energiezuinige woning waarin je levenslang kan blijven wonen? Lees hier hoe je toekomstproof renoveert

Volledig scherm x © Yannick Milpas

Binnenkomen in een zee van licht

Behalve de kruisgewijze doorzichten, springt ook de zee van licht meteen in het oog als je binnen komt. “Daardoor is de nieuwe houtskeletbouw zowat het tegenovergestelde van de donkere en gesloten originele woning”, zegt Lieselotte. “Om dat effect te verkrijgen, zetten we optimaal in op zon- en lichtinval vanuit alle mogelijke oriëntaties en besteedden we extra aandacht aan de open, ruimtelijke doorzichten in de centrale woonruimtes en de rest van de woning. Door de slaapkamerramen en -deuren bijvoorbeeld uit te lijnen in de voor- en achtergevel en de binnenmuren, kan je vanuit die ruimte over het oneindige landschap uitkijken dat zich links en rechts van het huis bevindt.”

Scandinavisch minimalisme met bibliotheek als bepalende factor

Voor de interieurinrichting verkozen de bouwheren een Scandinavische stijl die uitblinkt in minimalisme. “De combinatie van witte en houten elementen is daar de grootste exponent van”, zegt Lieselotte. “Onder meer in de wand- en plafondafwerking van de slaapkamers, de plafondafwerking van de living en de op maat gemaakte kasten komt die mooi tot zijn recht. In de dressing, keuken en badkamer legden we een aantal accenten in bamboe. Ook de vloeren bestaan uit bamboehout. De meubels en kasten zijn dan weer allemaal op maat gemaakt en afgewerkt met witte HPL-kunststof. Verder is vooral de bibliotheek de blikvanger in het interieur.”

Volledig scherm © stArchitecten

Energie-efficiëntie hoog in het vaandel

Ten slotte is de energie-efficiëntie van de woning een bepalende factor. “Het dak en de muren zijn voorzien van een 38 cm dikke isolatielaag, de vloerisolatie is 20 cm dik”, zegt Lieselotte. “Mede daardoor bereikten we een E-peil van 30 en een mooie netto-energiebehoefte van 16 kWh per m² per jaar, net boven de passiefnorm. Verder hebben we het op technisch vlak zo eenvoudig mogelijk gehouden, met onder meer zonnepanelen en een ventilatiesysteem D met een hoog rendement op vlak van warmteterugwinning. De bijverwarming bestaat uit een elektrische radiator in de leefruimte en een in de badkamer.”

Volledig scherm c © Yannick Milpas

Voor de volgende generaties

Geïnspireerd door deze strakke woning? Architect Lieselotte drukt je nog op het hart om je niet alleen te laten inspireren door het ontwerp en het interieur, maar ook door de energiezuinigheidsfactor. “Duurzaamheid is tegenwoordig een must. Door het energieverbruik laag te houden, creëer je automatisch meer wooncomfort en zelfs een toekomstgerichte meerwaarde met het oog op een eventuele verkoop. Los daarvan is het onze verantwoordelijkheid naar de volgende generaties toe om als bouwheer én als architect duurzame woningen te realiseren.”

Tip: Zou je deze woning wel eens in het echt willen bezichtigen? Dat kan tijdens de Vlaamse Renovatiedag op zondag 6 juli. Bekijk hier alle deelnemende projecten of blader door de digitale brochure om meer projecten te ontdekken.

Bron: Livios