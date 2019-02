Deze verbluffende manoir aan de oevers van de Leie lijkt er al decennia te staan, maar is amper drie jaar oud Björn Cocquyt

17 februari 2019

10u53 0 WOON. Wie wel eens door Frankrijk rijdt en de snelwegen links laat liggen, heeft ze ongetwijfeld al gezien: de prachtige oude manoirs die het midden houden tussen een landhuis en een kasteel. Wij ontdekten onlangs ook een pareltje. Niet in Frankrijk, maar aan de oevers van de Leie. Ben je er ook verliefd op? Voor iets minder dan twee miljoen euro kan de villa van jou zijn.

De manoir is gebouwd en ingericht in de typisch authentieke Franse stijl. Unieke houten vloeren, marmeren schouwen, sierlijke kroonluchters, antieke kranen, ... Het lijkt alsof de villa al een rijke geschiedenis achter de rug heeft, maar ze staat er pas sinds drie jaar.

Met een bewoonbare oppervlakte van 420 m², vijf slaapkamers, twee badkamers en een aparte conciërgewoning of poolhouse is er plaats zat. De tuin grenst aan de Leie en via het water is het amper 500 meter naar Sint-Martens-Latem. De villa wordt te koop aangeboden voor 1.975.000 euro. Meer info vind je hier.