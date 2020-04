Gesponsorde inhoud Deze tuinomheining met de looks van cortenstaal roest niet Aangeboden door Betafence

24 april 2020

13u17 0 WOON. Ben je op zoek naar een tuinafsluiting die echt een meerwaarde biedt aan de uitstraling van je huis en tuin? Dan is een omheining met de look van cortenstaal de gedroomde oplossing. Niet alleen het design is tijdloos, je omheining zelf doorstaat ook zonder moeite de tand des tijds.

In moderne en industriële architectuur zie je wel vaker toepassingen uit cortenstaal. Denk maar aan trappen, plinten of brievenbussen. Maar dit ruwe materiaal, met zijn roestbruine kleur, past ook perfect bij meer landelijke woningen in pastorijstijl. Velen zijn dan ook gewonnen voor de uitstraling van cortenstaal. Maar na verloop van tijd krijgt dit materiaal door weersinvloeden meerdere kleurnuances en een erg roestig uitzicht.

De looks van cortenstaal, de troeven van polyester

Vind je cortenstaal mooi, maar ben je minder fan van dat roestige oppervlak? Goed nieuws: omheiningenspecialist Betafence heeft een speciale polyestercoating ontwikkeld met de look en feel van cortenstaal, maar zonder roest. De ideale oplossing voor wie een tijdloze en verrassende omheining zoekt. Nog mooier wordt het als je in het ontwerp van je tuin ook op andere plaatsen cortenstaal voorziet, bijvoorbeeld voor je bloembakken of als afscheiding tussen je borders.

Onderhoud? Niet nodig!

De allergrootste troef van deze coating? Eens geplaatst, heb je geen werk meer aan je omheining. Polyester is erg onderhoudsvriendelijk. Bovendien heb je een ruime keuze aan afsluitingen waarop Betafence deze coating kan voorzien. Ga je voor een klassieke rasterafsluiting, een creatief hekwerk met spijlen of zie je liever een gevulde wand met keien, schors of andere materialen? Dat kan perfect in een uitvoering met de cortencoating.

Vragen?

Wil je meer weten over deze unieke coating? Stel al je vragen aan een Betafence-verdeler bij jou in de buurt. Of neem rechtstreeks contact op via info.benelux@betafence.com of op het nummer 056/734747.