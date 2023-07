Deze stadstuin in hartje Antwerpen is op-en-top de Provence, maar ook perfect budgetvriendelijk

Nooit kochten zoveel Belgen een huis in Spanje: onze woonexpert tipt 4 panden: “Deze nieuwbouw aan de kust kost 289.000 euro”

Vorig jaar kochten 4.635 Belgen een tweede verblijf in Spanje. Dat zijn gemiddeld 13 Belgen per dag. Volgens de vereniging van Spaanse notarissen waren het er nooit meer. Maar met welke kosten moet je rekening houden als je een huis in Spanje koopt? Investeer je best in een nieuwbouw of bestaande woning? Welke belastingen betaal je? En hoe weet je of het veilig is? Onze woonexpert Björn Cocquyt vat samen wat je moet weten én tipt enkele panden aan de verschillende costas.