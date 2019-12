Deze luxueuze chalet zit helemaal in het nieuw met oude materialen Bjorn Cocquyt

25 december 2019

Chalet in de Zwitserse Alpen.

Chalet Les Lutins is een mooi voorbeeld van hoe je een oude ziel in een nieuw interieur krijgt. Tijdens de renovatie van de woning van maar liefst 485 m² zijn heel wat natuurmaterialen gebruikt die elders al een heel leven achter de rug hadden. De brute looks van het hout en de natuursteen passen ook perfect in de ruige bergachtige omgeving.

De interieurarchitect integreerde ook zoveel mogelijk comfort, zonder een stijlbreuk te vormen met het authentieke karakter. Een mooi voorbeeld daarvan is de televisie die verstopt zit achter een schilderij dat met een afstandsbeding naar boven schuift.

Relaxen is ook geen probleem in de chalet met vijf slaapkamers. Na een bezoekje aan de wellness met jacuzzi en sauna stap je rechtstreeks het terras op waar je van een verbluffend zicht op de besneeuwde omgeving van Verbier geniet.